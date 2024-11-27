«Частная лавочка»: кто и как в Ростовской области контролирует качество дорог

Напомним, что депутаты Госдумы выступили с предложением увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 километров в час. Уточняется, что речь идет о скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Авторы идеи уверяют, что от этого станет больше пользы — меньше пробок, меньше времени в пути. А число аварий не должно увеличиться, поскольку дороги современные и безопасные.