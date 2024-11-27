«Частная лавочка»: кто и как в Ростовской области контролирует качество дорог

Posted 27 ноября, 11:56
Published 27 ноября, 11:56
Modified 27 ноября, 11:58
Updated 27 ноября, 11:58
Как контролируются строительство дорог? Кто несет ответственность за их качество? И почему автодороги Ростовской области считаются одними из худших — в материале RostovGazeta.
Напомним, что депутаты Госдумы выступили с предложением увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 километров в час. Уточняется, что речь идет о скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Авторы идеи уверяют, что от этого станет больше пользы — меньше пробок, меньше времени в пути. А число аварий не должно увеличиться, поскольку дороги современные и безопасные.
Еще одной интересной новостью стало заявление донского министра о применении новаций в дорожном строительстве. Уточняется, что теперь в асфальтобетонное покрытие будут добавлять каучук и полимеры. Это сделает дороги прочными и не позволит плавиться в жару.
Однако эксперт в области дорожного строительства, член штаба Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко в беседе с корреспондентом RostovGazeta объяснил, что верхние слои асфальта в Ростовской области уже почти десяток лет, если не больше, делают с применением полимеров. Используют латексы, мелкодисперсную резину и каучук, который тоже является составной частью полимера.
«Если бы у нас верхние слои столько лет делали без полимеров, у нас „поплыли“ бы все дороги», — уверен эксперт.
По словам собеседника, в большинстве случаев, проблема заключается не только в асфальте или основании, но и в перегрузе на дорогах.
Яркий тому пример — относительно новая дорога к полигону в хуторе Веселый. Там, по словам собеседника, грузовики «выдавили» асфальт, как зубную пасту из тюбика.
«Это говорит о том, что транспорт, который везет мусор на полигон, едет с очень серьезным перегрузом. Или же основание дороги не рассчитано на такую нагрузку. Если по этому пути ехать даже с допустимой скоростью 60-80 километров, можно убиться», — подчеркивает Сергей Левченко.
Ежегодно на строительство и ремонт дорог в Ростовской области тратятся внушительные средства. Водители видят, что ремонт действительно проводится. Однако донские дороги эксперты по-прежнему считают одними из худших на юге России. Попробуем разобраться, почему так происходит.
Строительство и ремонт дорог организует заказчик. Он проводит торговые процедуры для определения исполнителя работ — подрядчика. Есть и строительный контроль. Это компания, которая для заказчика следит за качеством выполняемых работ.
Казалось бы, дороги строят, контроль ведется. Но почему тогда качество автомобильных дорог лучше не становится?
«У нас есть проект, который называется „Бюро расследований“ Народного фронта. Этот единый проект объединяет благоустройство, капитальные ремонты, дороги и многое другое. Когда в 2015–2016 годах мы обнаружили некачественно выполненные дороги, то сразу возник вопрос — кто контролировал это строительство, кто принимал эти работы? Мы изучили госзакупки и обнаружили интересную картину», — рассказывает Сергей Левченко.
По словам собеседника, строительный контроль, который также был обязан выиграть в торговой процедуре и контролировать работы на несколько миллионов рублей, снизил цены на торгах.
«Но дело в том, что каждая процедура исследований — асфальтобетона, битума, щебня, и всего остального, что проводится при контроле, имеет определенную стоимость. И когда подрядчик падает в цене ниже определенного порога, да настолько, что уходит в минус, тут же возникает вопрос — как он будет проводить работы? — недоумевает собеседник. — Было абсолютно понятно, что этот строительный контроль замотивирован подрядчиком, у которого он и будет контролировать качество. То есть это такой аффилированный строительный контроль».
Собеседник подчеркивает, что участвовал в экспертном совещании, когда за подписями сопредседателей Народного фронта по Ростовской области экс-губернатору было направлено письмо с предложением изменить систему строительного контроля.
Общественники выступали за то, что какая-то частная компания не может и не должна принимать объекты, стоимостью в миллиарды рублей. И если речь идет об освоении государственных денег, то и контроль за их освоением должен быть со стороны государства.
В 2024 году донской Минтранс заключил 86 контрактов, на общую сумму более 16 миллиарда рублей. Все они, согласно сведениям «СПАРК-Маркетинга», отмечены индикаторами. Интерес вызывают госзакупки, где зафиксирована значительная разница между первоначальной ценой и стоимостью госконтракта.
Например, серьезная экономия замечена на госзакупке по выполнению строительного контроля работ подрядных организаций. На эти цели было направлено 705 тысяч рублей.
Победителем торга стала ростовская фирма ООО «Дорис». Компания создана в 2020 году. В этом же году «Дорис» заключила с донским Минтрансом свой первый контракт, стоимостью более 903,4 тысячи рублей по строительному контролю реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге сел Дубовское и Заветное к хутору Гуреев в Дубовском районе.
Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул 10-ю индикаторами. Часть документов были недоступны для поиска. Исполнителем контракта стал субъект малого и среднего предпринимательства.
Почти миллионный контракт заключили с поставщиком младше одного года. Торг проходил с жалобой в ФАС. В нем обнаружены не участвующие заявки.
Индикатор зафиксировал, что допущенные к торгам, но не заявившие свои цены участники, отличаются нелогичным поведением. Однако, несмотря на их «осознанную пассивность», победитель контракта пошел на демпинг. Снижение цены превысило 25%. «СПАРК-Маркетинг» уточняет, что контракт был завершен позже срока.
Все последующие годы ООО «Дорис» была бессменным победителем госзакупок Минтранса Ростовской области. В 2021 году компания взяла на себя обязательства по восьми контрактам, общей стоимостью свыше 30,9 миллиона рублей. Семь из них — по строительному контролю. Во всех этих торговых процедурах, по данным «СПАРК-Маркетинга», экономия контракта превысила 25%.
Практически не изменилась ситуация и в 2022 году, когда компания контролировала реконструкцию дорог от Азова, от Миллерово, а также строительство остановок на автомобильной дороге от магистрали «Дон». К слову, эти контракты были частично расторгнуты по соглашению сторон.
В 2023 году, по данным информационной системы, «Дорис» демпинговала лишь при участии в одной торговой процедуре — по «авторскому надзору» на строительстве «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца.
Эксперты уверенны, что для восстановления качества дорог в Ростовской области контроль над строительством и реконструкциями объектов нужно выводить из частных контрактов.
«Не должна частная фирма принимать объекты, стоимостью в миллиарды, триллионы рублей. Ведь сегодня контролирующая частная компания есть, а завтра может закрыться. Кто тогда будет нести ответственность за проведенные работы?» — задается вопросом Сергей Левченко.
Собеседник уверен, что контролировать качество дорог и принимать дорожные работы нужно на государственном уровне — государственной комиссией, подведомственной профильному министерству региона.
«Иначе глупо тратить огромные суммы денег, позволяя приемку выполненных работ какой-то „частной лавочке“. Я знаю, что у нас в регионе есть много квалифицированных и оборудованных лабораторий. Одна из них, лучшая, на юге России — в Азове. Никто же не мешает заключать договоры с этой лабораторией на проведение испытаний. Должен быть только государственный строительный контроль, который будет сотрудничать с независимыми лабораториями», — объясняет эксперт.
И такой подход, по словам собеседника, сможет изменить ситуацию с качеством дорог в Ростовской области в лучшую сторону.
А пока, считает эксперт, вопросы возникают не только о дорогах, но и о других крупных инфраструктурных объектах, где картина примерно такая же.
«Сейчас построили Западную хорду, а кто ее принимал? В большинстве случаев, у тех кто строит, есть своя, подконтрольная строительная лаборатория. Она делает все возможное, чтобы выиграть торговую процедуру на строительный контроль объекта, который делает, условно говоря, ее „хозяин“. Да, юридически все правильно. У фирм нет единых учредителей, нет единых директоров, разные юридические адреса. А по факту они условно аффилированы», — высказывает мнение собеседник.
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