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Posted 27 ноября, 16:47

Published 27 ноября, 16:47

Modified 27 ноября, 16:49

Updated 27 ноября, 16:49

Два ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-Дону

Два ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-Дону

27 ноября 2024, 16:47
Фото: 1MI. Два ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-Дону
Водители стоят в большой пробке на Восточном шоссе из-за двух аварий рядом с Батайском, информирует сервис «Яндекс. Карты».

Первое ДТП произошло днем 27 ноября, около 17.42 мск, недалеко от памятника Тачанка-Ростовчанка, а второе — около 17.55 мск, рядом с озером Соленое. В результате аварий на Восточном шоссе начала расти пробка. Дорожный затор начинается от озера Лиман и идет до здания №6 по Восточному шоссе в Батайске. Общая длина парализованного участка составляет 2,8 километра.

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Водителям, двигающимся в сторону Батайска, рекомендуется ехать по Ростовскому транспортному кольцу или Западному шоссе.

Ранее серьезное ДТП произошло на Западном в Ростове-на-Дону. Иномарка врезалась в автобус и разлетелась на части. Обломки транспортного средства валялись по всей проезжей части.

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