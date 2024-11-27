Два ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-Дону

Posted 27 ноября, 16:47
Published 27 ноября, 16:47
Modified 27 ноября, 16:49
Updated 27 ноября, 16:49
Первое ДТП произошло днем 27 ноября, около 17.42 мск, недалеко от памятника Тачанка-Ростовчанка, а второе — около 17.55 мск, рядом с озером Соленое. В результате аварий на Восточном шоссе начала расти пробка. Дорожный затор начинается от озера Лиман и идет до здания №6 по Восточному шоссе в Батайске. Общая длина парализованного участка составляет 2,8 километра.
Водителям, двигающимся в сторону Батайска, рекомендуется ехать по Ростовскому транспортному кольцу или Западному шоссе.
Ранее серьезное ДТП произошло на Западном в Ростове-на-Дону. Иномарка врезалась в автобус и разлетелась на части. Обломки транспортного средства валялись по всей проезжей части.