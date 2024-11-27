Два года тюрьмы грозит рыбаку Ростовской области, которого поймали с раками

В городе Сальск сотрудники полиции на транспорте пресекли незаконный вылов пресноводных раков. На реке Маныч Веселовского водохранилища они заметили 46-летнего мужчину из поселка Степной Курган. У него с собой были лодка с мотором, десяток ловушек и 80 выловленных пресноводных раков. У браконьера не было документов, которые разрешают такую деятельность.