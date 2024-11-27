Два года тюрьмы грозит рыбаку Ростовской области, которого поймали с раками

Posted 27 ноября, 17:01
Published 27 ноября, 17:01
Modified 27 ноября, 17:03
Updated 27 ноября, 17:03
В городе Сальск сотрудники полиции на транспорте пресекли незаконный вылов пресноводных раков. На реке Маныч Веселовского водохранилища они заметили 46-летнего мужчину из поселка Степной Курган. У него с собой были лодка с мотором, десяток ловушек и 80 выловленных пресноводных раков. У браконьера не было документов, которые разрешают такую деятельность.
В итоге полицейские оценили ущерб на сумму примерно в 10 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных ресурсов. По этой статье он может получить наказание вплоть до двух лет тюремного заключения.
До этого RostovGazeta писала о том, как волгодонские полицейские поймали браконьера с 400 особями плотвы.