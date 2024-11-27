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Posted 27 ноября, 17:01

Published 27 ноября, 17:01

Modified 27 ноября, 17:03

Updated 27 ноября, 17:03

В Сальске браконьера поймали на ловле раков

Два года тюрьмы грозит рыбаку Ростовской области, которого поймали с раками

27 ноября 2024, 17:01
Фото: wikimedia.org. В Сальске браконьера поймали на ловле раков
Сотрудники транспортной полиции по Ростовской области задержали местного жителя за незаконную ловлю раков на реке Маныч. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В городе Сальск сотрудники полиции на транспорте пресекли незаконный вылов пресноводных раков. На реке Маныч Веселовского водохранилища они заметили 46-летнего мужчину из поселка Степной Курган. У него с собой были лодка с мотором, десяток ловушек и 80 выловленных пресноводных раков. У браконьера не было документов, которые разрешают такую деятельность.

В итоге полицейские оценили ущерб на сумму примерно в 10 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных ресурсов. По этой статье он может получить наказание вплоть до двух лет тюремного заключения.

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Фото: УТ МВД по СКФО

До этого RostovGazeta писала о том, как волгодонские полицейские поймали браконьера с 400 особями плотвы.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Браконьерство#Полиция#Сальск#Уголовное дело#Маныч#Транспортная полиция
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