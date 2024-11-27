Двухдневная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце ноября

Ранее RostovGazeta предупреждала метеозависимых людей о возможных последствиях возмущений магнитного поля. Во время бурь могут возникнуть боль в голове, слабость, тошнота, ломота в теле, головокружение и колебания давления. В это время лучше избегать любых нагрузок, а также ограничить потребление кофеина и алкоголя.