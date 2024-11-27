Двухдневная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце ноября

Posted 27 ноября, 11:01
Published 27 ноября, 11:01
Modified 27 ноября, 11:18
Updated 27 ноября, 11:18
По данным ученых, геомагнитная буря будет слабой. Вечером 28 ноября значение глобального планетарного индекса геомагнитной активности составит пять (Kp=5). Это значение будет сохраняться утром 29 ноября. Отметка соответствует слабому уровню магнитной бури (G1).
Магнитная буря с похожими параметрами накрыла донскую столицу 10 ноября.
Ранее RostovGazeta предупреждала метеозависимых людей о возможных последствиях возмущений магнитного поля. Во время бурь могут возникнуть боль в голове, слабость, тошнота, ломота в теле, головокружение и колебания давления. В это время лучше избегать любых нагрузок, а также ограничить потребление кофеина и алкоголя.