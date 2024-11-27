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Posted 27 ноября, 11:01

Published 27 ноября, 11:01

Modified 27 ноября, 11:18

Updated 27 ноября, 11:18

Ростовскую область накроет двухдневная магнитная буря

Двухдневная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце ноября

27 ноября 2024, 11:01
Фото: Unsplash. Ростовскую область накроет двухдневная магнитная буря
Магнитная буря ожидается в Ростовской области 28 и 29 ноября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, геомагнитная буря будет слабой. Вечером 28 ноября значение глобального планетарного индекса геомагнитной активности составит пять (Kp=5). Это значение будет сохраняться утром 29 ноября. Отметка соответствует слабому уровню магнитной бури (G1).

Магнитная буря накроет Ростовскую область 29 октября
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Фото: xras.ru


Магнитная буря с похожими параметрами накрыла донскую столицу 10 ноября.

 

Ранее RostovGazeta предупреждала метеозависимых людей о возможных последствиях возмущений магнитного поля. Во время бурь могут возникнуть боль в голове, слабость, тошнота, ломота в теле, головокружение и колебания давления. В это время лучше избегать любых нагрузок, а также ограничить потребление кофеина и алкоголя.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Магнитная буря#Метеозависимость#Геомагнитная активность#Лаборатория солнечной астрономии
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