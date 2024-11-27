ФОМС: Бюджет 2025 года позволит 100 млн граждан пройти бесплатные обследования

Posted 27 ноября, 15:26
Published 27 ноября, 15:26
Modified 27 ноября, 15:26
Updated 27 ноября, 15:26
В процессе обсуждения эксперты отметили положительную динамику в увеличении доходов бюджета фонда.
В числе выступавших были председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, глава ФОМС Илья Баланин и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, сообщает «РИА Новости».
Илья Баланин акцентировал внимание на том, что благодаря программам обязательного медицинского страхования в следующем году более ста миллионов застрахованных получат возможность пройти диспансеризацию и профилактические обследования, что позволит своевременно выявлять различные заболевания. Кроме того, более 27 миллионов граждан смогут получать стационарное лечение, им будет обеспечено необходимое количество посещений врачей, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхования. Также более 37 миллионов пациентов с хроническими болезнями смогут наблюдаться у профильных специалистов. Закон определяет ключевые параметры бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год, а также на предстоящие 2026 и 2027 годы.
Согласно информации, предоставленной Советом Федерации, предполагаемая общая сумма доходов бюджета фонда на 2025 год составит 4,33 триллиона рублей, что больше на 16,07% по сравнению с показателями 2024 года. На 2026 год прогнозируемые доходы составят 4,77 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Формирование доходов бюджета фонда будет осуществляться за счет поступлений от страховых взносов, налоговых сборов, финансовых санкций по взносам и ассигнований из федерального бюджета.
Ожидаемые расходы фонда в 2025 году предполагаются на уровне 4,47 триллиона рублей, в 2026 году — 4,83 триллиона рублей, а в 2027 году — 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в 2025 году, по прогнозам, составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 55,4 миллиарда рублей и в 2027 году — 0,8 миллиарда рублей. Для его покрытия планируется использовать оставшиеся средства бюджета фонда. Расходы бюджета Фонда ОМС будут осуществляться в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения».