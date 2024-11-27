ФОМС: Бюджет 2025 года позволит 100 млн граждан пройти бесплатные обследования

Илья Баланин акцентировал внимание на том, что благодаря программам обязательного медицинского страхования в следующем году более ста миллионов застрахованных получат возможность пройти диспансеризацию и профилактические обследования, что позволит своевременно выявлять различные заболевания. Кроме того, более 27 миллионов граждан смогут получать стационарное лечение, им будет обеспечено необходимое количество посещений врачей, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхования. Также более 37 миллионов пациентов с хроническими болезнями смогут наблюдаться у профильных специалистов. Закон определяет ключевые параметры бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год, а также на предстоящие 2026 и 2027 годы.