Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия

Posted 27 ноября, 17:47
Published 27 ноября, 17:47
Modified 27 ноября, 17:49
Updated 27 ноября, 17:49
Постановлением суда Виталию Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2025 года включительно. Уточняется, что в отношении министра возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия.
Напомним, что силовики взяли высокопоставленного чиновника 25 ноября. Изначально СМИ писали, что Кушнареву приписывают получение взятки в особо крупном размере, а именно 27 миллионов рублей.
Однако в пресс-службе судов уточнили, что Кушнареву вменяют часть первую 222 статьи УК РФ. Наказание за этот вид преступления может составлять до 5 лет лишения свободы, тогда как за получение взятки в особо крупном размере подозреваемому могло грозить до 15 лет колонии.
До этого стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы Кушнарева.