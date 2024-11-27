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Posted 27 ноября, 17:47

Published 27 ноября, 17:47

Modified 27 ноября, 17:49

Updated 27 ноября, 17:49

Замгубернатора Ростовской области Кушнарева арестовали на два месяца

Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия

27 ноября 2024, 17:47
Фото: Телеграм-канал Виталия Кушнарева. Замгубернатора Ростовской области Кушнарева арестовали на два месяца
Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на два месяца по статье 222 УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

Постановлением суда Виталию Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2025 года включительно. Уточняется, что в отношении министра возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия.

Напомним, что силовики взяли высокопоставленного чиновника 25 ноября. Изначально СМИ писали, что Кушнареву приписывают получение взятки в особо крупном размере, а именно 27 миллионов рублей.

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Однако в пресс-службе судов уточнили, что Кушнареву вменяют часть первую 222 статьи УК РФ. Наказание за этот вид преступления может составлять до 5 лет лишения свободы, тогда как за получение взятки в особо крупном размере подозреваемому могло грозить до 15 лет колонии.

До этого стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы Кушнарева.

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