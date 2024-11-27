Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия

Однако в пресс-службе судов уточнили, что Кушнареву вменяют часть первую 222 статьи УК РФ. Наказание за этот вид преступления может составлять до 5 лет лишения свободы, тогда как за получение взятки в особо крупном размере подозреваемому могло грозить до 15 лет колонии.