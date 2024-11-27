Гулявшую по Таганрогу с мертвым ребенком мать отправили под арест

Судьба горе-матери решилась 27 ноября. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, в этот день суд решил, что ее нужно отправить в СИЗО. Пока что горожанку оставят там до 23 января включительно, но срок, скорее всего, будут продлевать, пока не завершат расследование.