Гулявшую по Таганрогу с мертвым ребенком мать отправили под арест

Posted 27 ноября, 09:16
Published 27 ноября, 09:16
Modified 27 ноября, 09:18
Updated 27 ноября, 09:18
Судьба горе-матери решилась 27 ноября. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, в этот день суд решил, что ее нужно отправить в СИЗО. Пока что горожанку оставят там до 23 января включительно, но срок, скорее всего, будут продлевать, пока не завершат расследование.
Женщину обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: убийство малолетнего и покушение на убийство двух малолетних.
Фигурантом дела жительница Таганрога стала после шокирующей истории 24 ноября. В тот день выпившая женщина вместе с мужем принесла сыновей-близнецов в переноске в магазин рядом с домом. Мужчина просил вызвать скорую помощь для малыша, которого держал на руках. Его брат, оставшийся в переноске, был уже мертв.
Известно, что до этого женщина в пьяном состоянии несколько часов гуляла с детьми, один из которых был уже мертв.