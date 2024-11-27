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Posted 27 ноября, 09:16

Published 27 ноября, 09:16

Modified 27 ноября, 09:18

Updated 27 ноября, 09:18

Мать-детоубийцу из Таганрога держат под стражей

Гулявшую по Таганрогу с мертвым ребенком мать отправили под арест

27 ноября 2024, 09:16
Фото: 1MI. Мать-детоубийцу из Таганрога держат под стражей
Таганрогский городской суд избрал меру пресечения местной жительнице, обвиняемой в убийстве полугодовалого сына и покушении на жизнь его брата-близнеца. Женщину заключили под стражу.

Судьба горе-матери решилась 27 ноября. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, в этот день суд решил, что ее нужно отправить в СИЗО. Пока что горожанку оставят там до 23 января включительно, но срок, скорее всего, будут продлевать, пока не завершат расследование.

Женщину обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: убийство малолетнего и покушение на убийство двух малолетних.

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Фигурантом дела жительница Таганрога стала после шокирующей истории 24 ноября. В тот день выпившая женщина вместе с мужем принесла сыновей-близнецов в переноске в магазин рядом с домом. Мужчина просил вызвать скорую помощь для малыша, которого держал на руках. Его брат, оставшийся в переноске, был уже мертв.

Мать отказывалась верить в смерть ребенка и истошно кричала, споря с мужчиной. Однако прибывшие медики подтвердили, что младенец мертв. На его теле обнаружили следы побоев. Его брата, чудом оставшегося в живых, госпитализировали. Врачи несколько дней борются за его жизнь.

Известно, что до этого женщина в пьяном состоянии несколько часов гуляла с детьми, один из которых был уже мертв.

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