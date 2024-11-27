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Posted 27 ноября, 18:34

Published 27 ноября, 18:34

Modified 27 ноября, 18:36

Updated 27 ноября, 18:36

«Хоккей-Арену» построят в 2025 году на левом берегу Дона в Ростове

«Хоккей-Арену» построят в 2025 году на левом берегу Дона в Ростове

27 ноября 2024, 18:34
Фото: 1MI. «Хоккей-Арену» построят в 2025 году на левом берегу Дона в Ростове
В Ростове хотят построить «Хоккей-Арену» на левом берегу Дона. Проектом займутся в 2025 году, а готовый объект должны сдать в 2026-м, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

О новом ледовом дворце стало известно 27 ноября. Проект рассмотрели в ходе заседания Совета по инвестициям и одобрили его к реализации.

«Хоккей-Арену» построят на территории парка семейного отдыха в Левобережье. Здание площадью порядка пяти тысяч «квадратов» вместит 500 зрителей и объекты общественного питания. Помимо хоккея, на ледовой арене можно будет заниматься фигурным катанием.

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Для реализации проекта понадобится миллиард рублей инвестиций. Инвестор уже оформляет разрешение на строительство. Алексей Логвиненко поручил выдать его в ближайшие несколько недель.

Всего на заседании рассмотрели пять новых проектов, на которые потребуется более 600 миллиардов рублей инвестиций.

Ранее стало известно о планах построить первую в России теплицу для выращивания черешни в Ростовской области. Для этого хотят привлечь инвесторов, которые дадут 150 миллионов рублей.

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