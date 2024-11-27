«Хоккей-Арену» построят в 2025 году на левом берегу Дона в Ростове

Posted 27 ноября, 18:34
Published 27 ноября, 18:34
Modified 27 ноября, 18:36
Updated 27 ноября, 18:36
О новом ледовом дворце стало известно 27 ноября. Проект рассмотрели в ходе заседания Совета по инвестициям и одобрили его к реализации.
«Хоккей-Арену» построят на территории парка семейного отдыха в Левобережье. Здание площадью порядка пяти тысяч «квадратов» вместит 500 зрителей и объекты общественного питания. Помимо хоккея, на ледовой арене можно будет заниматься фигурным катанием.
Для реализации проекта понадобится миллиард рублей инвестиций. Инвестор уже оформляет разрешение на строительство. Алексей Логвиненко поручил выдать его в ближайшие несколько недель.
Всего на заседании рассмотрели пять новых проектов, на которые потребуется более 600 миллиардов рублей инвестиций.
Ранее стало известно о планах построить первую в России теплицу для выращивания черешни в Ростовской области. Для этого хотят привлечь инвесторов, которые дадут 150 миллионов рублей.