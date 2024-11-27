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Posted 27 ноября, 08:22

Published 27 ноября, 08:22

Modified 27 ноября, 08:24

Updated 27 ноября, 08:24

Иномарка разлетелась на части после столкновения с автобусов в Ростове-на-Дону

Иномарка разлетелась на части после столкновения с автобусом в Ростове-на-Дону

27 ноября 2024, 08:22
Фото: 1MI. Иномарка разлетелась на части после столкновения с автобусов в Ростове-на-Дону
ДТП с участием BMW и автобуса произошло на Западном в Ростове-на-Дону, кадрами с места событий делятся в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, иномарка, двигаясь по улице Ерёменко, потеряла управление и влетела в автобус №67. Причём столкновения пришлось на заднюю часть BMW.

Удар был настолько сильным, что машина разлетелась на части. Её обломки раскиданы по всей проезжей части.

По словам очевидцев, никто из участников дорожного происшествия не пострадал.

В Госавтоинспекции также подтвердили, что последствиями аварии стали лишь механические повреждения транспортных средств.

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Фото: ВК «Ростов Главный — Новости Live»

Ранее пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области.

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