Иномарка разлетелась на части после столкновения с автобусом в Ростове-на-Дону

Posted 27 ноября, 08:22
Published 27 ноября, 08:22
Modified 27 ноября, 08:24
Updated 27 ноября, 08:24
По предварительным данным, иномарка, двигаясь по улице Ерёменко, потеряла управление и влетела в автобус №67. Причём столкновения пришлось на заднюю часть BMW.
Удар был настолько сильным, что машина разлетелась на части. Её обломки раскиданы по всей проезжей части.
По словам очевидцев, никто из участников дорожного происшествия не пострадал.
В Госавтоинспекции также подтвердили, что последствиями аварии стали лишь механические повреждения транспортных средств.