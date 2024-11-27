Износ теплосетей в Ростове через 10 лет превысит критический уровень в 80%

Для решения проблемы разработана инвестиционная программа на десять лет. Она включает перекладку и реконструкцию 20 километров тепловых сетей в год. Если её получится реализовать, износ остановят на уровне 40%. Но программа требует финансирования — 33,8 миллиарда рублей. Таких денег у «Лукойл-Ростовэнерго» нет.