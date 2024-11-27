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Posted 27 ноября, 11:44

Published 27 ноября, 11:44

Modified 27 ноября, 11:46

Updated 27 ноября, 11:46

Износ теплосетей в Ростове через 10 лет превысит критический уровень в 80%

Износ теплосетей в Ростове через 10 лет превысит критический уровень в 80%

27 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI. Износ теплосетей в Ростове через 10 лет превысит критический уровень в 80%
В Ростове текущий физический износ распределительных тепловых сетей составляет 61%, а магистральных — 48%, сообщил на заседании правительства региона гендиректор «Лукойл-Ростовэнерго» Сергей Левченко.

«Ростовские тепловые сети», принадлежащие «Лукойл-Ростовэнерго», обеспечивают теплоснабжением больше половины жителей Ростова. Компания владеет 435 километрами тепловых сетей. Из них 76% — магистральные сети, а другие 24% — распределительные.

На сегодняшний день износ магистральных сетей составляет 48%, а распределительных — 61%.

Гендиректор «Лукойл-Ростовэнерго» Сергей Левченко отмечает, что при текущих темпах реконструкции уже через десять лет износ достигнет 82%. Основными причинами такой ситуации называют большое число аварий на сетях.

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Для решения проблемы разработана инвестиционная программа на десять лет. Она включает перекладку и реконструкцию 20 километров тепловых сетей в год. Если её получится реализовать, износ остановят на уровне 40%. Но программа требует финансирования — 33,8 миллиарда рублей. Таких денег у «Лукойл-Ростовэнерго» нет.

Средства хотели привлечь из Фонда развития территорий. Но столкнулись с трудностями.

«Нам нужно менять диаметры 1000-1200 мм. Они не охвачены существующей у Фонда методикой. Расценки, которые они нам сейчас дают, позволяют переложить только диаметр 100 мм», — говорит Левченко.

Теперь «Лукойл-Ростовэнерго» вместе с МинЖКХ Ростовской области направили в Фонд предложения по внесению изменений в методические рекомендации по подготовке заявок на предоставление займов.

Из-за сильного износа сетей в Ростове этот отопительный сезон не обойдётся без большого числа коммунальных аварий. В общем по региону износ составляет 66,1%.

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