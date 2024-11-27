«Кто должен платить?»: урбанист рассказал, как будут расширять улицу Зорге в Ростове

Проблем в самом проектировании эксперт не видит. Он отмечает, что улица Зорге широкая. Более того, в самом узком месте она шире улицы Красноармейской, где шесть полос. По мнению Зайцева, расширить Зорге можно, если убрать ларьки рядом с дорогой.