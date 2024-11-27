«Кто должен платить?»: урбанист рассказал, как будут расширять улицу Зорге в Ростове

Posted 27 ноября, 06:16
Published 27 ноября, 06:16
Modified 27 ноября, 06:18
Updated 27 ноября, 06:18
На Западном в Ростове-на-Дону продолжают прокладывать пути скоростного трамвая. В скором времени работы переместятся на улицу Зорге. Авторы проекта называют её самым проблемным участком проекта.
Дело в том, что на Зорге трамвайные пути собираются проложить прямо посреди улицы. Их сделают обособленными. Рабочим предстоит вынести коммуникации и расширить Зорге на запад на две полосы от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки.
Урбанист Артемий Зайцев назвал это решение обоснованным. Он пояснил, что трамваю посреди улицы не будут мешать машины, выезжающие с прилегающих улиц и дворов.
«Очень сильно удивляет, почему проект строительства трамвая по Западному готов только сейчас. Целых два года прошло с утверждения предыдущего этапа в Левенцовке. Ещё сильнее удивляет, почему не построили депо — там точно ничего не мешало строить. Чем дольше тянуть, тем сильнее вырастут цены», — отмечает в беседе с корреспондентом RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.
Проблем в самом проектировании эксперт не видит. Он отмечает, что улица Зорге широкая. Более того, в самом узком месте она шире улицы Красноармейской, где шесть полос. По мнению Зайцева, расширить Зорге можно, если убрать ларьки рядом с дорогой.
«Но возникает вопрос: кто должен платить? Непонятно, будут ли „Синаре“ компенсировать расширение автодороги. Город и „Синара“ должны вместе заниматься реконструкцией улиц. В соглашении не написано, что концессионер должен нам строить новые улицы и автодороги», — говорит Артемий Зайцев.
Эксперт призывает ростовчан не опасаться пробок на Зорге из-за прокладки путей трамвая и расширения улицы. Он отмечает, что Западный жилой массив изначально проектировался с широкими улицами, и там предполагался трамвай.
«Потом в 80-х появился проект метро, и трамвай строить не стали. Но градостроители оставили достаточно места, чтобы мы сейчас могли построить трамвай. Пробки не увеличатся. Если мы сделаем удобный быстрый общественный транспорт, то люди пересядут на него. Процент людей стоящих в пробке снизится», — заключил собеседник издания.
Отметим, что для скоростного трамвая обособят пути не только на Зорге, но и на улице Малиновского и проспекте Стачки.