В министерстве ЖКХ назвали главные причины перебоев с горячей водой в Ростове

В ходе расширенного заседания правительства Ростовской области исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов выступил с докладом, в котором рассказал об итогах подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Он отметил, что нерешенной остается проблема своевременного восстановления горячего водоснабжения в Ростове-на-Дону после гидравлических испытаний тепловых сетей.