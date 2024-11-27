В министерстве ЖКХ назвали главные причины перебоев с горячей водой в Ростове

Posted 27 ноября, 10:59
Published 27 ноября, 10:59
Modified 27 ноября, 11:24
Updated 27 ноября, 11:24
В ходе расширенного заседания правительства Ростовской области исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов выступил с докладом, в котором рассказал об итогах подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Он отметил, что нерешенной остается проблема своевременного восстановления горячего водоснабжения в Ростове-на-Дону после гидравлических испытаний тепловых сетей.
«Главные причины в высоком износе и наличии бесхозяйных коммуникаций», — сообщил он.
Исполняющий обязанности министра отметил, что для решения этой проблемы необходимо провести инвентаризацию бесхозных объектов и проработать вопрос с Региональной службой по тарифам Ростовской области по включению данных расходов в тариф.
Он добавил также, что восстановление подачи горячего водоснабжения осложнялось выявлением новых дефектов в теплосетях и стеснёнными условиями выполнения работ. Износ сетей водопроводно-канализационного хозяйства, по словам Орлова, составил 75,3%, теплоснабжения — 66,1%.
Напомним, что на подготовку к отопительному сезону в Ростовской области выделили более 10 миллиардов рублей. Подробнее — в материале RostovGazeta.