rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 10:59

Published 27 ноября, 10:59

Modified 27 ноября, 11:24

Updated 27 ноября, 11:24

В министерстве ЖКХ назвали главные причины перебоев с горячей водой в Ростове

В министерстве ЖКХ назвали главные причины перебоев с горячей водой в Ростове

27 ноября 2024, 10:59
Фото: donland.ru. В министерстве ЖКХ назвали главные причины перебоев с горячей водой в Ростове
На заседании правительства Ростовской области исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов рассказал о главных причинах проблем с горячей водой в Ростове-на-Дону.

В ходе расширенного заседания правительства Ростовской области исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов выступил с докладом, в котором рассказал об итогах подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Он отметил, что нерешенной остается проблема своевременного восстановления горячего водоснабжения в Ростове-на-Дону после гидравлических испытаний тепловых сетей.

«Главные причины в высоком износе и наличии бесхозяйных коммуникаций», — сообщил он.

Исполняющий обязанности министра отметил, что для решения этой проблемы необходимо провести инвентаризацию бесхозных объектов и проработать вопрос с Региональной службой по тарифам Ростовской области по включению данных расходов в тариф.

Он добавил также, что восстановление подачи горячего водоснабжения осложнялось выявлением новых дефектов в теплосетях и стеснёнными условиями выполнения работ. Износ сетей водопроводно-канализационного хозяйства, по словам Орлова, составил 75,3%, теплоснабжения — 66,1%.

Подчиненный Логвиненко стал замминистра ЖКХ по Ростовской области
Узнать подробнее

Напомним, что на подготовку к отопительному сезону в Ростовской области выделили более 10 миллиардов рублей. Подробнее — в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Подчиненный Логвиненко стал замминистра ЖКХ по Ростовской областиРостов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подрядЧиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Отопительный сезон#ЖКХ#Горячая вода#Инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика