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Posted 27 ноября, 16:22

Published 27 ноября, 16:22

Modified 27 ноября, 17:38

Updated 27 ноября, 17:38

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева отправили в СИЗО

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева отправили в СИЗО

27 ноября 2024, 16:22
Фото: donland.ru.. Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева отправили в СИЗО
По решению Кировского районного суда Ростова-на-Дону министр транспорта региона Виталий Кушнарев будет заключен под стражу на два месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, что министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали при получении крупной взятки — 27 миллионов рублей.

По данным СМИ, Кушнарев не стал отрицать свою вину.

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Согласно постановлению Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 27 ноября Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу скором на два месяца, то есть до 24 января 2025 года включительно.

Добавим, что мера избрана по статье 222 УК РФ.

Ранее RostovGazeta рассказала, что Минтрансом Ростовской области временно будет руководить замминистра Инна Володина.

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