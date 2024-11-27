Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина

Posted 27 ноября, 15:44
Published 27 ноября, 15:44
Modified 27 ноября, 15:46
Updated 27 ноября, 15:46
Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан на 72 часа за получение взятки в размере 27 миллионов рублей. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.
А пока обязанности министра транспорта Ростовской области будет выполнять первый заместитель Кушнарева — Инна Володина. 41-летняя чиновница работает в министерстве с 2005 года. За это время она попробовала себя на разных должностях, в том числе и на руководящих. В начале октября 2024 года она стала первым замминистра.