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Posted 27 ноября, 15:44

Published 27 ноября, 15:44

Modified 27 ноября, 15:46

Updated 27 ноября, 15:46

Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина

Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина

27 ноября 2024, 15:44
Фото: 1MI. Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина
После задержания замгубернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарева его обязанности выполняет его первый заместитель Инна Володина, информирует пресс-служба правительства региона.

Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан на 72 часа за получение взятки в размере 27 миллионов рублей. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

А пока обязанности министра транспорта Ростовской области будет выполнять первый заместитель Кушнарева — Инна Володина. 41-летняя чиновница работает в министерстве с 2005 года. За это время она попробовала себя на разных должностях, в том числе и на руководящих. В начале октября 2024 года она стала первым замминистра.

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Ранее политолог рассказал, почему задержание главы Минтранса в Ростове всех шокировало.

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