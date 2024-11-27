Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина

А пока обязанности министра транспорта Ростовской области будет выполнять первый заместитель Кушнарева — Инна Володина. 41-летняя чиновница работает в министерстве с 2005 года. За это время она попробовала себя на разных должностях, в том числе и на руководящих. В начале октября 2024 года она стала первым замминистра.