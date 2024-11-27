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Posted 27 ноября, 08:01

Published 27 ноября, 08:01

Modified 27 ноября, 08:03

Updated 27 ноября, 08:03

Морозы и ветер обрушатся на Ростов-на-Дону в первые дни декабря

Морозы и ветер обрушатся на Ростов-на-Дону в начале декабря

27 ноября 2024, 08:01
Фото: rostovgazeta.ru. Морозы и ветер обрушатся на Ростов-на-Дону в первые дни декабря
Декабрь в Ростове-на-Дону начнётся с резкого понижения температуры и отсутствия осадков, следует из прогнозов синоптиков.

В первые дни зимы температура воздуха в Ростове резко упадёт до +3 — +4 градусов в дневные часы. Вечером и ночью прогнозируют заморозки -2 — -3 градусов. Они продержатся всю первую декаду декабря.

Небо при этом будет облачным, а некоторые дни выдадутся ясными. Осадков в начале месяца ждать в Ростове не стоит. Но возможны туманы.

Скорость ветра составит в среднем пять метров в секунду с порывами до семи метров в секунду.

Стал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрь
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Ранее синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове-на-Дону. Они предупредили о сильных морозах и снегопадах.

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