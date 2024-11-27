Морозы и ветер обрушатся на Ростов-на-Дону в начале декабря

Posted 27 ноября, 08:01
Published 27 ноября, 08:01
Modified 27 ноября, 08:03
Updated 27 ноября, 08:03
В первые дни зимы температура воздуха в Ростове резко упадёт до +3 — +4 градусов в дневные часы. Вечером и ночью прогнозируют заморозки -2 — -3 градусов. Они продержатся всю первую декаду декабря.
Небо при этом будет облачным, а некоторые дни выдадутся ясными. Осадков в начале месяца ждать в Ростове не стоит. Но возможны туманы.
Скорость ветра составит в среднем пять метров в секунду с порывами до семи метров в секунду.
Ранее синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове-на-Дону. Они предупредили о сильных морозах и снегопадах.