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Posted 27 ноября, 18:05

Published 27 ноября, 18:05

Modified 27 ноября, 18:07

Updated 27 ноября, 18:07

«Заминировали»: мужчина дважды за день захватил радиочастоту Платова в Ростове

Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта Ростова и пугал диспетчеров дронами

27 ноября 2024, 18:05
Фото: 1MI. «Заминировали»: мужчина дважды за день захватил радиочастоту Платова в Ростове
Неизвестный мужчина два раза за день перехватывал эфир рабочей радиочастоты аэропорта Платов в Ростове-на-Дону и пугал диспетчеров угрозой БПЛА, пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

По информации СМИ, злоумышленник ворвался на рабочую радиочастоту аэропорта Платов Ростова-на-Дону 20 ноября. Каждый раз он произносил одно и то же послание. Его послания слышали минимум два диспетчера. Неизвестный утверждал, что воздушную гавань заминировали. «Наблюдаю дронов», — также добавил дебошир.

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Сотрудники аэропорта передали сведения о минировании здания в полицию. Правоохранительные органы экстренно прибыли к месту возможного происшествия, проверили три этажа воздушной гавани и прошлись с собаками по территории вокруг нее. Однако никаких подозрительных объектов или БПЛА они не обнаружили. Эвакуировать никого не пришлось.

Официальной информации о происшествии не поступало. Она будет уточняться.

Ранее на подростка из Батайска завели уголовное дело за ложное сообщение о «минировании» школы Новосибирска.

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