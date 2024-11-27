Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта Ростова и пугал диспетчеров дронами

Posted 27 ноября, 18:05
Published 27 ноября, 18:05
Modified 27 ноября, 18:07
Updated 27 ноября, 18:07
По информации СМИ, злоумышленник ворвался на рабочую радиочастоту аэропорта Платов Ростова-на-Дону 20 ноября. Каждый раз он произносил одно и то же послание. Его послания слышали минимум два диспетчера. Неизвестный утверждал, что воздушную гавань заминировали. «Наблюдаю дронов», — также добавил дебошир.
Сотрудники аэропорта передали сведения о минировании здания в полицию. Правоохранительные органы экстренно прибыли к месту возможного происшествия, проверили три этажа воздушной гавани и прошлись с собаками по территории вокруг нее. Однако никаких подозрительных объектов или БПЛА они не обнаружили. Эвакуировать никого не пришлось.
Официальной информации о происшествии не поступало. Она будет уточняться.
Ранее на подростка из Батайска завели уголовное дело за ложное сообщение о «минировании» школы Новосибирска.