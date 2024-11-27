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Posted 27 ноября, 06:13

Published 27 ноября, 06:13

Modified 27 ноября, 06:16

Updated 27 ноября, 06:16

Мужчина устроил драку с полицейским и разбил магазинную витрину в Ростове

Мужчина устроил драку с полицейским и разбил витрину магазина в Ростове

27 ноября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина устроил драку с полицейским и разбил магазинную витрину в Ростове
В Ростове мужчина устроил разгром в сетевом магазине и подрался с полицейским. Как сообщает 26 ноября telegram-канал «Че по Ростову», 39-летний хулиган был в состоянии опьянения.

Один из посетителей магазина «Магнит» в Ленинском районе города начал буйно себя вести. Он приставал к окружающим и ругался матом, вызывая их на драку. Сотрудница супермаркета вызвала полицию. Однако появление стражей порядка нисколько не смутило мужчину. Он продолжал кричать и отказался добровольно идти к патрульной машине.

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Более того, во время задержания покупатель схватил одного из полицейских и заявил, что намерен драться, если его не отпустят. Затем попытался ударить правоохранителя, но оступился и разбил головой витрину магазина. В итоге дебошира все-таки увезли в отдел полиции.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Помимо этого, ему грозит уголовное преследование, если проверка подтвердил угрозы и попытки применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее 18-летний ростовчанин, расстрелявший из пневматического оружия продавца пивнушки, получил реальный срок по статье о хулиганстве.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Драка#Полиция#Хулиганство#Хулиган
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