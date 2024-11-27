Мужчина устроил драку с полицейским и разбил витрину магазина в Ростове

Posted 27 ноября, 06:13
Published 27 ноября, 06:13
Modified 27 ноября, 06:16
Updated 27 ноября, 06:16
Один из посетителей магазина «Магнит» в Ленинском районе города начал буйно себя вести. Он приставал к окружающим и ругался матом, вызывая их на драку. Сотрудница супермаркета вызвала полицию. Однако появление стражей порядка нисколько не смутило мужчину. Он продолжал кричать и отказался добровольно идти к патрульной машине.
Более того, во время задержания покупатель схватил одного из полицейских и заявил, что намерен драться, если его не отпустят. Затем попытался ударить правоохранителя, но оступился и разбил головой витрину магазина. В итоге дебошира все-таки увезли в отдел полиции.
В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Помимо этого, ему грозит уголовное преследование, если проверка подтвердил угрозы и попытки применения насилия в отношении представителя власти.
Ранее 18-летний ростовчанин, расстрелявший из пневматического оружия продавца пивнушки, получил реальный срок по статье о хулиганстве.