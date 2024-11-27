На месте старого ипподрома в Ростове построят новый ЖК

Куда больше денег понадобится на ЖК, в котором будет и ТРЦ, и офисные здания, и детсады со школами, и подземная парковка, а также культурные и спортобъекты. Чтобы воплотить планы в реальность, планируют вложить более 50 миллиардов рублей. Проект полностью завершат только к 2032 году.