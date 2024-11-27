На месте старого ипподрома в Ростове построят новый ЖК

Posted 27 ноября, 19:31
Published 27 ноября, 19:31
Modified 27 ноября, 19:33
Updated 27 ноября, 19:33
Очередной инвестпроект обсудили в ходе заседания совета по инвестициям. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что здание ипподрома сохранят. Более того, застраивать район жильем и соцобъектами не станут, пока не начнутся работы по созданию нового ипподрома на левом берегу Дона. Такое жесткое условие поставили перед инвестором, чтобы сохранить исторический облик города.
Для строительства выбрали участок площадью 37 гектаров на улице Пойменной, рядом с Восточным шоссе. Спорткомплекс будут разрабатывать совместно с экспертами конного спорта. При этом учтут единый архитектурный стиль. Эскизным проектом уже занимаются. Реализовать его хотят в следующем году. Новое здание потребует 4,5 миллиарда рублей инвестиций.
Куда больше денег понадобится на ЖК, в котором будет и ТРЦ, и офисные здания, и детсады со школами, и подземная парковка, а также культурные и спортобъекты. Чтобы воплотить планы в реальность, планируют вложить более 50 миллиардов рублей. Проект полностью завершат только к 2032 году.
Ранее стало известно о планах построить «Хоккей-Арену» в Левобережье.