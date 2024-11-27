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Posted 27 ноября, 10:56

Published 27 ноября, 10:56

Modified 27 ноября, 10:58

Updated 27 ноября, 10:58

Появились кадры из зала суда, где арестовали мать убитого младенца из Таганрога

Появились кадры из зала суда, где арестовали мать убитого младенца из Таганрога

27 ноября 2024, 10:56
Фото: 1MI. Появились кадры из зала суда, где арестовали мать убитого младенца из Таганрога
СУ СКР по Ростовской области опубликовал видео из здания Таганрогского городского суда, который избрал меру пресечения матери убитого ребенка. Женщину отправили в СИЗО на два месяца.

Один из присутствующих снял на камеру, как горожанку завели в зал суда, закрыли в камере и сняли наручники. Лицо женщины не стали показывать — на ролике его «заблюрили».

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Видео: Следком Ростовской области. Появились кадры из зала суда, где арестовали мать убитого младенца из Таганрога

Как сообщала RostovGazeta, 24 ноября жительница Таганрога с мужем принесла сыновей-близнецов в магазин. Пара просила вызвать «скорую». Как выяснилось, один из полугодовалых малышей был уже мертв. Второго медики госпитализировали. У детей зафиксировали следы побоев.

По версии следствия, мать убила одного сына и едва не расправилась с его братом-близнецом. В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух малолетних. Пока следователи собирают доказательную базу, женщину заключили под стражу. Она пробудет в СИЗО как минимум до 23 января.

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