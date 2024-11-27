Появились кадры из зала суда, где арестовали мать убитого младенца из Таганрога

По версии следствия, мать убила одного сына и едва не расправилась с его братом-близнецом. В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух малолетних. Пока следователи собирают доказательную базу, женщину заключили под стражу. Она пробудет в СИЗО как минимум до 23 января.