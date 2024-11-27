Появились кадры из зала суда, где арестовали мать убитого младенца из Таганрога

Posted 27 ноября, 10:56
Published 27 ноября, 10:56
Modified 27 ноября, 10:58
Updated 27 ноября, 10:58
Один из присутствующих снял на камеру, как горожанку завели в зал суда, закрыли в камере и сняли наручники. Лицо женщины не стали показывать — на ролике его «заблюрили».
Как сообщала RostovGazeta, 24 ноября жительница Таганрога с мужем принесла сыновей-близнецов в магазин. Пара просила вызвать «скорую». Как выяснилось, один из полугодовалых малышей был уже мертв. Второго медики госпитализировали. У детей зафиксировали следы побоев.
По версии следствия, мать убила одного сына и едва не расправилась с его братом-близнецом. В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух малолетних. Пока следователи собирают доказательную базу, женщину заключили под стражу. Она пробудет в СИЗО как минимум до 23 января.