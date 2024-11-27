Пять легендарных магазинов в Ростове, которые внезапно исчезли

Posted 27 ноября, 15:50
Published 27 ноября, 15:50
Modified 27 ноября, 17:34
Updated 27 ноября, 17:34
Один из первых элитных магазинов 70-х годов открыли на проспекте Ворошиловском. Самый большой кооперативный магазин моментально обрел славу благодаря гастрономическим изыскам на полках и стал визитной карточкой города. Однако за товары премиум класса, которых не было ни в одном другом магазине, и цена была соответствующая. Поэтому не каждый мог себе позволить отовариться там.
Магазин пережил перестройку и даже лихие 90-е, но не пожар из-за сварочных работ в феврале 2021 года. Тогда пламя уничтожило 600 квадратных метров торговой площади. После ЧП владельцы восстановили здание и заново открыли супермаркет под новым названием: «гастроном Центральный».
Правда, и за пару лет до пожара ростовчане отмечали, что ассортимент в магазине уже не тот. Так что теперь супермаркет может похвастаться только легендарной историей. На деле от «Кооператора Дона» уже ничего не осталось.
В апреле 1954 года в бывшем доме железнодорожников на Театральной площади открыли «образцово-показательный» универмаг. Он стал 12-м по счету магазином такого типа в Ростове-на-Дону. Для ценителей деликатесов разместили пять отделов: хлебный, кондитерский, бакалейный, гастрономический и даже диетический. Полки годами ломились от продуктов экстра-класса.
В 2019 году гастроном закрывали на время ремонта, а после он продолжил работу. При этом ассортимент пополнился живыми устрицами и крабами, свежим фаршем и полуфабрикатами собственного производства. Однако обновленный список товаров и отреставрированный вид не означали, что он простоит еще 70 лет. В конце 2023 года магазин окончательно закрылся. Помещение стали сдавать в аренду, поделив просторный универмаг на несколько отдельных участков.
Еще два старейших магазина премиум-сегмента закрылись в Ростове за последние несколько лет. Речь идет о «Тихом Доне». Один из магазинов находился рядом с ОДНТ в Нахичевани (площадь Толстого). На его месте разместили супермаркет «Перекресток». Второй был в здании Речного вокзала на набережной. Вместо него там теперь стоит база дешевых продуктов «Бум». Дискаунтер заменил название, но внутри схема магазина осталась примерно той же: кассы стоят на прежних местах, вход расположен справа.
Помещение «Тихого Дона» оказалось слишком велико для нового магазина. Часть торговой площади, по крайней мере на первых порах, пустовала. Незаполненное пространство оставалось там, где прежде были отделы мороженой рыбы и кулинарии.
Многие годы магазины «Тихий Дон» считались одними из тех мест, где можно купить премиальные товары и необычные диковинки: снеки из-за границы, редкие сорта чая и растительного масла, элитный алкоголь и оленину.
Сетевой магазин косметики и парфюмерии с московскими корнями появился в донской столице в начале нулевых. И не абы где — а в историческом здании на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Большой Садовой. Ранее оно было известно ростовчанам по магазинам «Масло-Сыр» и «Молоко».
Многим парфюмерный магазин запомнился просторным помещением, картинами на стенах и дерзкой рекламой на грани фола. Это и группа «На-на» со спущенными штанами, и полуобнаженные «деды Морозы». Однако в те времена жестких рамок для маркетинга не было, а остроумная вызывающая реклама воспринималась на ура.
На полках можно было найти тысячи известных брендов, накануне праздников посетителей радовали скидками, а для постоянных покупателей подготовили VIP-карты.
Через несколько лет, оказавшись в центре скандалов с иностранными поставщиками брендов из-за паленых товаров, бизнес пошатнулся. Кульминацией стал арест владельца Владимира Некрасова в 2008 году за неуплату налогов. Компания стала банкротом и разорвала договоры с поставщиками. Позже хозяина парфюмерных освободили из-под стражи по истечению срока давности, а потом и вовсе закрыли дело из-за отсутствия состава преступления.
Однако к торговле косметикой бизнесмен не вернулся. Последнее упоминание о Владимире Некрасове и «Арбат-Престиже» было в 2022 году, когда заговорили об открытии галереи на месте бывшего парфюмерного магазина.
После открытия первого экспериментального магазина морепродуктов и рыбы в Сочи «Океан» появился и в Ростове-на-Дону в 1976 году в районе старого автовокзала. Он отличался большими залами, витринами-холодильниками и аквариумами с живой рыбой, где можно было выбрать понравившуюся.
Все магазины этой сети оригинально украшали мозаикой на морскую тему. И при каждом был кафетерий или кафе, где можно было выпить стаканчик кофе и заказать бутерброд с килькой, шпротами и даже с икрой.
Также был большой ассортимент рыбных консерв и колбаса из мяса кита. Но во времена перестройки вся сеть закрылась, включая ростовские магазины.