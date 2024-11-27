Пять легендарных магазинов в Ростове, которые внезапно исчезли

Еще два старейших магазина премиум-сегмента закрылись в Ростове за последние несколько лет. Речь идет о «Тихом Доне». Один из магазинов находился рядом с ОДНТ в Нахичевани (площадь Толстого). На его месте разместили супермаркет «Перекресток». Второй был в здании Речного вокзала на набережной. Вместо него там теперь стоит база дешевых продуктов «Бум». Дискаунтер заменил название, но внутри схема магазина осталась примерно той же: кассы стоят на прежних местах, вход расположен справа.