Ростовская область отбивается от дронов, а с туристов в Азове решили «стричь» налог

Для решения данной проблемы разработана инвестиционная программа стоимостью 33,8 миллиарда рублей. Она предполагает перекладку и реконструкцию 20 километров тепловых сетей в год (план охватывает 10 лет). Если реализовать программу, то износ остановится на уровне 40%. Однако все упирается в деньги, так как у компании нет такой крупной суммы.