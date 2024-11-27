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Posted 27 ноября, 18:32

Published 27 ноября, 18:32

Modified 27 ноября, 18:34

Updated 27 ноября, 18:34

Итоги среды: Ростовскую область атаковали БПЛА, а в Азове ввели туристический налог

Ростовская область отбивается от дронов, а с туристов в Азове решили «стричь» налог

27 ноября 2024, 18:32
Фото: donland.ru. Итоги среды: Ростовскую область атаковали БПЛА, а в Азове ввели туристический налог
Через 10 лет износ теплосетей в Ростове-на-Дону превысит критический уровень в 80%, тем временем в Азове ввели туристический налог, а Ростовскую область массово атаковали беспилотники.

Износ теплосетей

В настоящий момент в Ростове-на-Дону физический износ распределительных тепловых сетей составляет 61%, а магистральных — 48%. По словам генерального директора «Лукойл-Ростовэнерго» Сергея Левченко, если темпы реконструкции останутся прежними, то уже через 10 лет износ достигнет 82%. Основными причинами этого считаются многочисленные аварии на сетях.

Для решения данной проблемы разработана инвестиционная программа стоимостью 33,8 миллиарда рублей. Она предполагает перекладку и реконструкцию 20 километров тепловых сетей в год (план охватывает 10 лет). Если реализовать программу, то износ остановится на уровне 40%. Однако все упирается в деньги, так как у компании нет такой крупной суммы.

Добавим, что «Лукойл-Ростовэнерго» совместно с МинЖКХ пытаются решить вопрос с износом через Фонд развития территорий. Туда было направлено предложение по внесению изменений в методические рекомендации по подготовке заявок на предоставление займов.

В настоящий момент в Ростове-на-Дону физический износ распределительных тепловых сетей составляет 61%, а магистральных — 48%.В настоящий момент в Ростове-на-Дону физический износ распределительных тепловых сетей составляет 61%, а магистральных — 48%.
В настоящий момент в Ростове-на-Дону физический износ распределительных тепловых сетей составляет 61%, а магистральных — 48%.. Фото: donland.ru
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Туристический налог

В ходе заседания гордумы Азова депутаты поддержали решение установить туристический налог в городе. С 2025 года отдыхающие будут платить 1% от суммы проживания в гостинице. Размер взноса не превысит 100 рублей в сутки. Собранные средства будут использованы для развития туристической инфраструктуры города.

Отметим, что в Азове действует восемь гостиниц и отелей. За прошлый год в них останавливались более десяти тысяч человек.

В ходе заседания гордумы Азова депутаты поддержали решение установить туристический налог в городе.В ходе заседания гордумы Азова депутаты поддержали решение установить туристический налог в городе.
В ходе заседания гордумы Азова депутаты поддержали решение установить туристический налог в городе.. Фото: donland.ru
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Атака дронов

Ночью 27 ноября, около 05.30 мск, в Родионово-Неклиновском районе Ростовской области зафиксировали десяток беспилотников. Все дроны были успешно ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Жители региона рассказали, что громкий шум был слышен и в Миллеровском районе. Некоторые люди видели, как система ПВО обезвреживала БПЛА. Они честно признались, что ситуация была жуткой.

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