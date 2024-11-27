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Posted 27 ноября, 11:57

Published 27 ноября, 11:57

Modified 27 ноября, 12:47

Updated 27 ноября, 12:47

Ростовский экс-глава Голубев стал сенатором и получил защиту от уголовных дел

Ростовский экс-глава Голубев стал сенатором и получил защиту

27 ноября 2024, 11:57
Фото: 1MI. Ростовский экс-глава Голубев стал сенатором и получил защиту от уголовных дел
Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев вошёл в состав комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщили на пленарном заседании Совета Федерации.

Голубев уже прибыл в столицу, где стал новым сенатором в Верхней палате Парламента от Ростовской области. Занять новую должность он смог меньше, чем за месяц. Для этого сначала депутатский мандат в Заксобрании Ростовской области ему освободил Николай Беляев, затем от своего поста в Совфеде отказалась сенатор Ирина Рукавишникова.

Василий Голубев официально стал сенатором Ростовской области
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Василия Голубева поприветствовали на новом месте. В Совфеде он вошёл в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Статус сенатора даст Голубеву уголовную неприкосновенность, а также запрет на арест, обыск или допрос без согласия Госдумы или Совета Федерации.

Тем временем в самой Ростовской области гремит история с задержанием при получении взятки замгубернатора, министра транспорта региона Виталия Кушнарёва. Его задержали в одном из ростовских ресторанов с поличным в виде почти 30 миллионов рублей.

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