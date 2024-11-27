Ростовский экс-глава Голубев стал сенатором и получил защиту

Голубев уже прибыл в столицу, где стал новым сенатором в Верхней палате Парламента от Ростовской области. Занять новую должность он смог меньше, чем за месяц. Для этого сначала депутатский мандат в Заксобрании Ростовской области ему освободил Николай Беляев, затем от своего поста в Совфеде отказалась сенатор Ирина Рукавишникова.