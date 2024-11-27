Сразу несколько электричек отменят в Ростовской области

Posted 27 ноября, 08:21
Published 27 ноября, 08:21
Modified 27 ноября, 08:23
Updated 27 ноября, 08:23
Ремонт ведут на перегоне Хотунок — Локомотивстрой. Из-за этого с 27 по 29 ноября отменена электричка «Ростов — Лихая». Она отправлялась в 17:34 и прибывала на конечную в 21:24.
С 28 по 30 ноября перестанут курсировать две электрички «Лихая — Ростов», отправлявшиеся в 03:54 и в 15:25 и прибывавшие в 07:29 и в 19:14 соответственно. В эти же дни не стоит рассчитывать на пригородный поезд «Ростов — Лихая» с отправлением в 06:09.
Некоторые незначительные изменения внесены в расписание и других электричек.