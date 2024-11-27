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Posted 27 ноября, 08:21

Published 27 ноября, 08:21

Modified 27 ноября, 08:23

Updated 27 ноября, 08:23

Сразу несколько электричек отменят в Ростовской области в ближайшие дни

Сразу несколько электричек отменят в Ростовской области

27 ноября 2024, 08:21
Фото: donland.ru. Сразу несколько электричек отменят в Ростовской области в ближайшие дни
Из-за ремонтных работ в Ростовской области временно перестанут курсировать четыре пригородных поезда, сообщает СКЖД.

Ремонт ведут на перегоне Хотунок — Локомотивстрой. Из-за этого с 27 по 29 ноября отменена электричка «Ростов — Лихая». Она отправлялась в 17:34 и прибывала на конечную в 21:24.

С 28 по 30 ноября перестанут курсировать две электрички «Лихая — Ростов», отправлявшиеся в 03:54 и в 15:25 и прибывавшие в 07:29 и в 19:14 соответственно. В эти же дни не стоит рассчитывать на пригородный поезд «Ростов — Лихая» с отправлением в 06:09.

Некоторые незначительные изменения внесены в расписание и других электричек.

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С декабря также изменится расписание ряда пригородных поездов в Ростовской области.

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