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Posted 27 ноября, 13:52

Published 27 ноября, 13:52

Modified 27 ноября, 13:54

Updated 27 ноября, 13:54

Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону

Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону

27 ноября 2024, 13:52
Фото: rostovgazeta.ru. Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону

Понижение температуры и ветер прогнозируют в начале декабря в Ростове-на-Дону

Декабрь, который начнется уже через три дня, принесет пасмурную и прохладную погоду в Ростов-на-Дону, сообщают синоптики.

Согласно данным прошноза, в первые дни декабря не стоит ожидать никаких погодных аномалий. Так, в воскресенье, 1 декабря, температура воздуха будет варьироваться от 0 до +2 градусов Цельсия. Ветер восточный до 5 метров в секунду.

Понедельник, 2 декабря, будет облачным без прояснений. Днем воздух прогреется максимум до +2 градусов, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер сменит свое направление на северо-восточное, но не усилится.

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Во вторник, 3 декабря, ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут до +3 градусов, а ночью — до -1 градуса. Ветер несильный восточный.

Ранее стало известно, что морозы до -19 градусов ударят в Ростовской области в декабре.

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