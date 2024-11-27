Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону

Posted 27 ноября, 13:52
Published 27 ноября, 13:52
Modified 27 ноября, 13:54
Updated 27 ноября, 13:54
Согласно данным прошноза, в первые дни декабря не стоит ожидать никаких погодных аномалий. Так, в воскресенье, 1 декабря, температура воздуха будет варьироваться от 0 до +2 градусов Цельсия. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
Понедельник, 2 декабря, будет облачным без прояснений. Днем воздух прогреется максимум до +2 градусов, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер сменит свое направление на северо-восточное, но не усилится.
Во вторник, 3 декабря, ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут до +3 градусов, а ночью — до -1 градуса. Ветер несильный восточный.
Ранее стало известно, что морозы до -19 градусов ударят в Ростовской области в декабре.