Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону

Согласно данным прошноза, в первые дни декабря не стоит ожидать никаких погодных аномалий. Так, в воскресенье, 1 декабря, температура воздуха будет варьироваться от 0 до +2 градусов Цельсия. Ветер восточный до 5 метров в секунду.