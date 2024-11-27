rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 09:28

Published 27 ноября, 09:28

Modified 27 ноября, 09:30

Updated 27 ноября, 09:30

Стекольный завод олигарха из Таганрога выставили на торги за 54,5 миллиона рублей

Стекольный завод олигарха из Таганрога выставили на торги за 54,5 миллиона рублей

27 ноября 2024, 09:28
Фото: Svetlov Artem/cc by 3.0/panoramio.ru. Стекольный завод олигарха из Таганрога выставили на торги за 54,5 миллиона рублей
Имущество олигарха из города Таганрога Ростовской области Сергея Бидаша, владевшим некогда «Тагметом», выставили на торги. С молотка продают его стекольный завод, расположенный в Краснодарском крае. Начальная стоимость лота — 54,5 миллиона рублей, следует из данных на сайте ЕФРСБ.

ООО «Славянский стекольный завод» существовал с 2001 года. Его учредила компания Algol Investmentlimited, зарегистрированная на Кипре. Также в списке учредителей Наталья Бидаш, Светлана Борисова, московское ООО «АСПЕКТФИНАНС» (Наталья Бидаш открыла его в 2023 году) и ЗАО «Шельф» (владельцем был Сергей Бидаш, пока в 2013 году компания не обанкротилась).

По данным системы Spark, участь банкрота постигла стекольный завод в Славянске-на-Кубани в 2015 году. Через три года после этого его уже пытались продать на аукционе за 39 миллионов рублей, но безуспешно.

Шахту «Ростовская» признали банкротом из-за долгов в 318 миллионов рублей
Узнать подробнее

Теперь за него пытаются выручить больше 50 миллионов. В лот входят два цех общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров, склад на 500 «квадратов», 2 гектара земельного участка (почти 20 тысяч квадратных метров).

Заявки на участие в торгах принимают до 20 января 2025 года, в тот же день проведут аукцион.

Ранее стало известно о продаже с молотка имущества птицефабрики в Ростовской области.

Читайте также:
Властям Ростовской области не удалось распродать парк УАЗиков за бесценокВласти Ростовской области продают здание у Еврейского кладбищаВ Ростове на реконструкцию очистных сооружений жилого района потратят 22 млн
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Торги#Краснодарский край#Банкротство#Банкрот#Аукцион#Стекольный завод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика