Стекольный завод олигарха из Таганрога выставили на торги за 54,5 миллиона рублей

Posted 27 ноября, 09:28
Published 27 ноября, 09:28
Modified 27 ноября, 09:30
Updated 27 ноября, 09:30
ООО «Славянский стекольный завод» существовал с 2001 года. Его учредила компания Algol Investmentlimited, зарегистрированная на Кипре. Также в списке учредителей Наталья Бидаш, Светлана Борисова, московское ООО «АСПЕКТФИНАНС» (Наталья Бидаш открыла его в 2023 году) и ЗАО «Шельф» (владельцем был Сергей Бидаш, пока в 2013 году компания не обанкротилась).
По данным системы Spark, участь банкрота постигла стекольный завод в Славянске-на-Кубани в 2015 году. Через три года после этого его уже пытались продать на аукционе за 39 миллионов рублей, но безуспешно.
Теперь за него пытаются выручить больше 50 миллионов. В лот входят два цех общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров, склад на 500 «квадратов», 2 гектара земельного участка (почти 20 тысяч квадратных метров).
Заявки на участие в торгах принимают до 20 января 2025 года, в тот же день проведут аукцион.
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