Стекольный завод олигарха из Таганрога выставили на торги за 54,5 миллиона рублей

ООО «Славянский стекольный завод» существовал с 2001 года. Его учредила компания Algol Investmentlimited, зарегистрированная на Кипре. Также в списке учредителей Наталья Бидаш, Светлана Борисова, московское ООО «АСПЕКТФИНАНС» (Наталья Бидаш открыла его в 2023 году) и ЗАО «Шельф» (владельцем был Сергей Бидаш, пока в 2013 году компания не обанкротилась).