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Posted 27 ноября, 06:38

Published 27 ноября, 06:38

Modified 27 ноября, 06:40

Updated 27 ноября, 06:40

«Сверкало через шторы»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА

«Сверкало через шторы»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА

27 ноября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney. «Сверкало через шторы»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА
Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников ночью 27 ноября. За несколько часов над регионом сбили 10 дронов.

Обсуждения в соцсетях начались около полуночи. Местные жители утверждали, что видели яркую вспышку, за которой последовал громкий грохот.

— У меня шторы блэкаут, аж через них сверкнуло, — пишет один из ростовчан.
— Да, яркая, а через секунду-две звук взрыва, — уточняет второй житель региона.
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— Со стороны «Квадро» свет был, — подтверждает третий в комментариях telegram-канала «Северный Ростов-на-Дону News».

Как сообщала RostovGazeta, десяток дронов отразили в ночь на 27 ноября над Ростовской областью. К счастью, обошлось без пострадавших.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Взрыв#Беспилотник#Грохот#Атака БПЛА#Атака#Дрон
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