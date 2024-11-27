«Сверкало через шторы»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА

Posted 27 ноября, 06:38
Published 27 ноября, 06:38
Modified 27 ноября, 06:40
Updated 27 ноября, 06:40
Обсуждения в соцсетях начались около полуночи. Местные жители утверждали, что видели яркую вспышку, за которой последовал громкий грохот.
— У меня шторы блэкаут, аж через них сверкнуло, — пишет один из ростовчан.
— Да, яркая, а через секунду-две звук взрыва, — уточняет второй житель региона.
— Со стороны «Квадро» свет был, — подтверждает третий в комментариях telegram-канала «Северный Ростов-на-Дону News».
Как сообщала RostovGazeta, десяток дронов отразили в ночь на 27 ноября над Ростовской областью. К счастью, обошлось без пострадавших.