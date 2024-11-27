Туристический налог ввели в Азове вслед за Ростовом-на-Дону

Posted 27 ноября, 11:47
Published 27 ноября, 11:47
Modified 27 ноября, 11:51
Updated 27 ноября, 11:51
26 ноября прошло четвертое заседание азовской городской Думы, в котором принял участие глава администрации Дмитрий Устименко. Участники собрания приняли единогласное решение о введении туристического налога. Он начнет действовать в Азове с начала следующего года и составит 1% от суммы проживания в гостинице. Размер будет составлять не больше, чем 100 рублей в сутки. Собранные средства будут использоваться для развития туристической инфраструктуры.
В данный момент в городе действует восемь гостиниц и отелей. За прошлый год в них останавливались более десятка тысяч человек. Дмитрий Устименко сообщил, что после введения налога появится перечень категорий граждан, которые будут освобождаться от его уплаты.
Напоминаем, что с начала 2025 года гости Ростова-на-Дону будут обязаны уплачивать туристический налог. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.