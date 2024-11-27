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Posted 27 ноября, 11:47

Published 27 ноября, 11:47

Modified 27 ноября, 11:51

Updated 27 ноября, 11:51

С туристов в Азове будут взимать по 100 рублей в сутки

Туристический налог ввели в Азове вслед за Ростовом-на-Дону

27 ноября 2024, 11:47
Фото: donland.ru. С туристов в Азове будут взимать по 100 рублей в сутки
В ходе заседания городской думы Азова депутаты поддержали проект решения об установлении туристического налога в размере до 100 рублей с человека в сутки. Об этом сообщили на сайте городской Думы.

26 ноября прошло четвертое заседание азовской городской Думы, в котором принял участие глава администрации Дмитрий Устименко. Участники собрания приняли единогласное решение о введении туристического налога. Он начнет действовать в Азове с начала следующего года и составит 1% от суммы проживания в гостинице. Размер будет составлять не больше, чем 100 рублей в сутки. Собранные средства будут использоваться для развития туристической инфраструктуры.

В данный момент в городе действует восемь гостиниц и отелей. За прошлый год в них останавливались более десятка тысяч человек. Дмитрий Устименко сообщил, что после введения налога появится перечень категорий граждан, которые будут освобождаться от его уплаты.

С туристов в Ростове-на-Дону начнут взимать по 100 рублей за сутки
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Напоминаем, что с начала 2025 года гости Ростова-на-Дону будут обязаны уплачивать туристический налог. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.

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