Туристический налог ввели в Азове вслед за Ростовом-на-Дону

26 ноября прошло четвертое заседание азовской городской Думы, в котором принял участие глава администрации Дмитрий Устименко. Участники собрания приняли единогласное решение о введении туристического налога. Он начнет действовать в Азове с начала следующего года и составит 1% от суммы проживания в гостинице. Размер будет составлять не больше, чем 100 рублей в сутки. Собранные средства будут использоваться для развития туристической инфраструктуры.