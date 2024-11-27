Тёща пожаловалась Слюсарю, как бегала за уколами в больнице Ростова

Posted 27 ноября, 10:53
Published 27 ноября, 10:53
Modified 27 ноября, 10:55
Updated 27 ноября, 10:55
С докладом на заседании выступила министр труда и соцразвития региона Ирина Шувалова. Она рассказала, что почти четверть жителей Ростовской области — это люди старшего поколения. Чиновница уверена, что это результат не низкой рождаемости, а успешной политики в области долголетия.
Также Шувалова рассказала о социальных программах в регионе, созданных для пожилых людей и инвалидов. Среди них: школы ухода, «социальное такси», приёмные семьи для пожилых и многое другое.
Слюсарь поинтересовался у министра, осведомлены ли сами пенсионеры об этих программах. Шувалова уверенно заявила: «Всё население Ростовской области информировано о возможности использования таких технологий». Врио губернатора поспорил с этим, отметив, что пожилые люди не сильны в использовании государственных порталов и соцсетей.
«За физическую активность наших людей пожилого возраста я точно спокоен. У меня 84-летняя родственница из Ростова, совершенно не ябедничая, рассказала, как она здесь курс уколов пыталась получить. Она так побегала, конечно, недельку. Сначала она записывалась по новой системе электронной записи, это требовало интеллектуальных и физических усилий недюжинных. Потом в поисках шприцов побегала, потом — в поисках спиртосодержащих салфеток. Мы точно физически загрузим наших пенсионеров. В этом смысле они будут у нас на высоком уровне», — заявил врио губернатора Слюсарь.
Шувалова оправдалась, что родственнице главы региона просто нужен был соцработник, который бы взял на себя часть хлопот. Слюсарь уточнил, что речь идёт о его тёще, и она не нуждается в дополнительной помощи.
«Причём она ещё сравнивала, как это было год или два назад, всё хуже и хуже. Лекарств всё меньше, шприцов всё меньше, теперь уже и салфетки не выдают», — говорит врио губернатора.
В ответ министр предложила тёще Слюсаря попробовать себя в театре «На ладони», где играют возрастные актрисы.
«Чтобы отвлечь её, я ей посоветую, да», — заключил беседу с ней глава области.