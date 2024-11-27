В администрации Ростова назвали причины, по которым город берет кредит в 1,5 млрд

Posted 27 ноября, 06:49
Published 27 ноября, 06:49
Modified 27 ноября, 06:49
Updated 27 ноября, 06:49
На что будут потрачены эти деньги и какова причина кредитования, сегодня журналистам рассказала заместитель главы администрации города, начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.
По ее словам, бюджет города — это главный финансовый документ. Он направлен на эффективное распределение доходов и расходов, а также на выполнение функций и задач, которые ставят перед собой органы государственной и муниципальной власти.
Отметим, бюджетное законодательство позволяет принимать бюджет с дефицитом в определенных законодательством рамках. И одним из рычагов решения важных социальных вопросов является привлечение кредитных средств на покрытие дефицита бюджета.
— Бюджет Ростова на 2024 год и плановый период 2025–2026 года принимался 15 декабря 2023 года и был утвержден с дефицитом, который на данный момент составляет 2 миллиарда 871 млн. рублей. Бюджетным приоритетом была и остается социальная сфера. Более 50 процентов городского бюджета — это расходы на социальную сферу: строительство и капитальный ремонт социальных объектов, объектов ЖКХ и дорог. Но тогда были другие экономические условия, а сейчас они изменились, — пояснила Татьяна Асатрян.
Начальник муниципального казначейства отметила, что в этом году произошло повышение ключевой ставки Центробанка и, как результат, произошел значительный рост ставок по кредитам. В связи с этим специалисты администрации провели взвешенную долговую политику и, чтобы снизить нагрузку на бюджет, провели оптимизацию расходов. Дополнительные доходы и оптимизация расходов направлены на уменьшение дефицита. После чего объем кредита, который планируется взять, снизился до 1,5 млрд рублей.
— Для того, чтобы получить этот кредит, администрация объявила закупку в два лота: 800 и 700 миллионов рублей. Это норма, которая предусмотрена бюджетным кодексом, норма, которая необходима для того, чтобы рассчитаться и закрыть расходы по принятым обязательствами в виде контрактов, договоров, соглашений и так далее, — подчеркнула замглавы администрации города.
Проще говоря, эти 1,5 млрд рублей, которые намерен взять в кредит город, уже находятся в контрактах. А их, как известно, не обеспечить нельзя.
Кроме этого, условиями контракта предусмотрено досрочное погашение кредита.
— Для нас это очень важно, потому что это нам дает возможность погашать кредит досрочно, таким образом снизить нагрузку на бюджет в будущем периоде, — сказала Татьяна Асатрян.
Что касается планов на будущее, то с учетом проводимой Правительством Ростовской области политики по отказу от привлечения коммерческих кредитов на покрытие дефицита бюджета, проект бюджета города Ростова-на-Дону на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован с профицитом.
— Администрация города подготовила проект бюджета и 15 ноября направила его на рассмотрение в городскую Думу. Без дефицита, с профицитом, — подчеркнула Асатрян.
Все взятые на себя социальные обязательства перед горожанами будут выполнены.