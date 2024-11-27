В администрации Ростова назвали причины, по которым город берет кредит в 1,5 млрд

— Бюджет Ростова на 2024 год и плановый период 2025–2026 года принимался 15 декабря 2023 года и был утвержден с дефицитом, который на данный момент составляет 2 миллиарда 871 млн. рублей. Бюджетным приоритетом была и остается социальная сфера. Более 50 процентов городского бюджета — это расходы на социальную сферу: строительство и капитальный ремонт социальных объектов, объектов ЖКХ и дорог. Но тогда были другие экономические условия, а сейчас они изменились, — пояснила Татьяна Асатрян.