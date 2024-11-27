В российское общество запускают меценатов

Президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов отметил, как важно для бизнеса поддерживать население в регионах присутствия. Особое внимание следует уделять не только поддержке спорта, но и культурной сфере. Также необходимо поддерживать ветеранские движения. Например, если человек посвятил всю жизнь работе на предприятии, он должен рассчитывать не только на государственную поддержку и пенсионные фонды, но и на помощь со стороны предприятия, где он проработал долгие годы. Для этого важно установить конкретные стандарты для подобных инициатив в компаниях. Это касается не только крупных корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса. Каждый должен вносить свою лепту в эту деятельность. Андрей Северилов подчеркнул, что необязательно финансировать крупные федеральные музеи. Можно помогать небольшим музеям, выставочным залам и шахматным секциям для детей.