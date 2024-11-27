В российское общество запускают меценатов

Posted 27 ноября, 15:30
Published 27 ноября, 15:30
Modified 27 ноября, 15:30
Updated 27 ноября, 15:30
Как заявил Александр Шохин, президент РСПП, благотворительная и меценатская деятельность являются старыми традициями отечественного предпринимательства и играют особенно важную роль в социально ответственном поведении бизнеса, информируют newizv.ru.
Президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов отметил, как важно для бизнеса поддерживать население в регионах присутствия. Особое внимание следует уделять не только поддержке спорта, но и культурной сфере. Также необходимо поддерживать ветеранские движения. Например, если человек посвятил всю жизнь работе на предприятии, он должен рассчитывать не только на государственную поддержку и пенсионные фонды, но и на помощь со стороны предприятия, где он проработал долгие годы. Для этого важно установить конкретные стандарты для подобных инициатив в компаниях. Это касается не только крупных корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса. Каждый должен вносить свою лепту в эту деятельность. Андрей Северилов подчеркнул, что необязательно финансировать крупные федеральные музеи. Можно помогать небольшим музеям, выставочным залам и шахматным секциям для детей.
На сессии обсуждались исторические примеры меценатов: Иван Морозов, Савва Мамонтов, Сергей Дягилев. Они понимали значение корпоративной культуры для развития общества. Участники сессии подчеркнули, что современные компании должны брать пример с этих людей и оказывать поддержку как крупным музейным учреждениям, так и небольшим культурным проектам, реализуемым на местном уровне.
Важность сотрудничества музеев с бизнес-сообществом и меценатами для популяризации культурного наследия подчеркнула гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова. Она отметила, что кроме государственной поддержки музеям необходима также поддержка со стороны предпринимателей. Это позволит им успешно выполнять свою миссию по сохранению и распространению культурного наследия.