В Ростове может сорваться благоустройство Дворца спорта

Posted 27 ноября, 11:12
Published 27 ноября, 11:12
Modified 27 ноября, 11:14
Updated 27 ноября, 11:14
Организацию, которая могла бы благоустроить территорию, ищут с августа. Власти готовы заплатить за работы 190 миллионов рублей. От подрядчика потребуется сделать лестницы, спортплощадку, оформить газоны, реконструировать фонтан, высадить деревья и поменять лавочки рядом с Дворцом спорта. Завершить всё это планировалось к началу осени 2025 года.
В сентябре тендер на благоустройство объекта приостановили по жалобе бизнесмена из Краснодарского края. Он заявил, что стоимость некоторых работ превышает максимальную сумму контракта.
Затем в октябре тендер не состоялся из-за жалобы одной из строительных компаний. Она указала, что не смогла пройти отбор из-за слишком строгих критериев.
ФАС сначала приостановила тендер, а затем и вовсе отменила его.
С тех пор прошло уже почти два месяца, но новая заявка на проведение работ так и не была подана.
Учитывая объём работ, есть риск, что благоустроить территорию Дворца спорта к положенному сроку не успеют.
Тем временем власти показали, как будет выглядеть Дворец спорта после реконструкции.