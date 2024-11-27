В Ростове может сорваться благоустройство Дворца спорта

Организацию, которая могла бы благоустроить территорию, ищут с августа. Власти готовы заплатить за работы 190 миллионов рублей. От подрядчика потребуется сделать лестницы, спортплощадку, оформить газоны, реконструировать фонтан, высадить деревья и поменять лавочки рядом с Дворцом спорта. Завершить всё это планировалось к началу осени 2025 года.