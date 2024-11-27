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Posted 27 ноября, 11:12

Published 27 ноября, 11:12

Modified 27 ноября, 11:14

Updated 27 ноября, 11:14

Власти не могут найти желающих благоустраивать Дворец спорта в Ростове

В Ростове может сорваться благоустройство Дворца спорта

27 ноября 2024, 11:12
Фото: donland.ru. Власти не могут найти желающих благоустраивать Дворец спорта в Ростове
Для Дворца спорта в Ростове не могут найти подрядчика, готового заняться благоустройством территории, сообщается на портале госзакупок.

Организацию, которая могла бы благоустроить территорию, ищут с августа. Власти готовы заплатить за работы 190 миллионов рублей. От подрядчика потребуется сделать лестницы, спортплощадку, оформить газоны, реконструировать фонтан, высадить деревья и поменять лавочки рядом с Дворцом спорта. Завершить всё это планировалось к началу осени 2025 года.

В сентябре тендер на благоустройство объекта приостановили по жалобе бизнесмена из Краснодарского края. Он заявил, что стоимость некоторых работ превышает максимальную сумму контракта.

Затем в октябре тендер не состоялся из-за жалобы одной из строительных компаний. Она указала, что не смогла пройти отбор из-за слишком строгих критериев.

ФАС сначала приостановила тендер, а затем и вовсе отменила его.

ФАС «заморозила» тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове
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С тех пор прошло уже почти два месяца, но новая заявка на проведение работ так и не была подана.

Учитывая объём работ, есть риск, что благоустроить территорию Дворца спорта к положенному сроку не успеют.

Тем временем власти показали, как будет выглядеть Дворец спорта после реконструкции.

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