В Ростове-на-Дону часть маршрута № 4 хотят перевести на автобусы-«гармошки»

Posted 27 ноября, 14:44
Published 27 ноября, 14:44
Modified 27 ноября, 14:47
Updated 27 ноября, 14:47
Согласно рейтингу самых популярных маршрутов Ростова-на-Дону, четвертое место занимает маршрут №4. Благодаря ему большое количество пассажиров могут доехать от Центрального рынка до ГПЗ-10 через улицу Портовую.
В связи с этим было принято решение половину автобусов, курсирующих на маршруте №4, заменить на «гармошки». Этот общественный транспорт особо большого размера позволит увеличить провозную возможность маршрута, как это ранее было с автобусами №71 и №16.
Добавим, что сейчас на нем заявлено 16 автобусов большого класса.
До этого стало известно, что дефицит общественного транспорта в Ростове достиг почти 30%.