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Posted 27 ноября, 14:44

Published 27 ноября, 14:44

Modified 27 ноября, 14:47

Updated 27 ноября, 14:47

В Ростове-на-Дону часть маршрута № 4 хотят перевести на автобусы-«гармошки»

В Ростове-на-Дону часть маршрута № 4 хотят перевести на автобусы-«гармошки»

27 ноября 2024, 14:44
Фото: wikimedia.org. В Ростове-на-Дону часть маршрута № 4 хотят перевести на автобусы-«гармошки»
В Ростове-на-Дону часть автобусов на маршруте №4 заменят «гармошками» особо большого размера. Они позволят увеличить провозные возможности маршрута, рассказал директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Согласно рейтингу самых популярных маршрутов Ростова-на-Дону, четвертое место занимает маршрут №4. Благодаря ему большое количество пассажиров могут доехать от Центрального рынка до ГПЗ-10 через улицу Портовую.

В связи с этим было принято решение половину автобусов, курсирующих на маршруте №4, заменить на «гармошки». Этот общественный транспорт особо большого размера позволит увеличить провозную возможность маршрута, как это ранее было с автобусами №71 и №16.

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Добавим, что сейчас на нем заявлено 16 автобусов большого класса.

До этого стало известно, что дефицит общественного транспорта в Ростове достиг почти 30%.

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