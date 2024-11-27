В Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом

Дело в том, что малышка появилась на этот свет 24 октября 2024 года. Ее рождение стало 2024-м по счету, зарегистрированным в ЗАГСе этого района. Кроме того, ее родители поженились 24 мая 2024 года. Да и сам 2024 год в России объявлен Годом семьи.