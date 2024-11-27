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Posted 27 ноября, 12:31

Published 27 ноября, 12:31

Modified 27 ноября, 18:43

Updated 27 ноября, 18:43

В Ростове-на-Дону родилась девочка под счастливым числом

В Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом

27 ноября 2024, 12:31
Фото: Unsplash. В Ростове-на-Дону родилась девочка под счастливым числом
В Ростове-на-Дону обычный ребенок появился на свет при необычных обстоятельствах. Новорожденную всюду окружило число 24, сообщает телеканал «Дон ТР»

У семьи из Ростова-на-Дону родился первый ребенок. Им стала девочка по имени Полина. Недавно новоиспеченные родители торжественно получили первые документы дочери, которую в ЗАГСе Ворошиловского района ласково прозвали «рождение №2024».

Дело в том, что малышка появилась на этот свет 24 октября 2024 года. Ее рождение стало 2024-м по счету, зарегистрированным в ЗАГСе этого района. Кроме того, ее родители поженились 24 мая 2024 года. Да и сам 2024 год в России объявлен Годом семьи.

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Сотрудники управления ЗАГС Ростовской области надеются, что такое совпадение дат и чисел принесет только счастье в жизнь девочки.

Добавим, что согласно нумерологии, повторяющиеся числа имеют сильное влияние на личность человека. Так, например, двойка говорит о том, что человек будет стремиться к гармонии во всем, а четверка — о стабильности и надежности.

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