В Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом

Posted 27 ноября, 12:31
Published 27 ноября, 12:31
Modified 27 ноября, 18:43
Updated 27 ноября, 18:43
У семьи из Ростова-на-Дону родился первый ребенок. Им стала девочка по имени Полина. Недавно новоиспеченные родители торжественно получили первые документы дочери, которую в ЗАГСе Ворошиловского района ласково прозвали «рождение №2024».
Дело в том, что малышка появилась на этот свет 24 октября 2024 года. Ее рождение стало 2024-м по счету, зарегистрированным в ЗАГСе этого района. Кроме того, ее родители поженились 24 мая 2024 года. Да и сам 2024 год в России объявлен Годом семьи.
Сотрудники управления ЗАГС Ростовской области надеются, что такое совпадение дат и чисел принесет только счастье в жизнь девочки.
Добавим, что согласно нумерологии, повторяющиеся числа имеют сильное влияние на личность человека. Так, например, двойка говорит о том, что человек будет стремиться к гармонии во всем, а четверка — о стабильности и надежности.
Ранее в Ростовской области родилась девочка с уникальным и красивым именем.