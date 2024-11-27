В Ростове-на-Дону создаются условия для активного долголетия

Исследования показывают, важнейшее условие для активного долголетия — нахождение пожилого человека или инвалида в домашних условиях. Вместе с тем, важно оказывать эффективную поддержку нуждающимся в социальной и медицинской помощи. Поэтому открытие дневных стационаров, с одной стороны, способствует максимально возможному продлению пребывания граждан в привычной для них социальной среде, а с другой — расширяет рамки их существования, которые зачастую ограничены пределами квартиры. Основной целью отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями, является реализация их творческого, интеллектуального потенциала, поддержание социально-психологического статуса, активного образа жизни, сохранение физического и психического состояния здоровья.