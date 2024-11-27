В Ростове-на-Дону создаются условия для активного долголетия

Posted 27 ноября, 15:09
Published 27 ноября, 15:09
Modified 27 ноября, 15:18
Updated 27 ноября, 15:18
Сегодня в Ростове-на-Дону работают 8 Центров социального обслуживания. Более 12 тысяч пожилых ростовчан и инвалидов ежегодно обращаются и получают социальные услуги в рамках деятельности центров. В четырех из них открыты отделения дневного пребывания. Они действуют с 2022 года и уже показали свою эффективность и востребованность. Работа таких отделений осуществляется в Ворошиловском, Октябрьском, Первомайском и Пролетарском районах города. Их открытие стало одним из этапов развития стационарозамещающих технологий в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Исследования показывают, важнейшее условие для активного долголетия — нахождение пожилого человека или инвалида в домашних условиях. Вместе с тем, важно оказывать эффективную поддержку нуждающимся в социальной и медицинской помощи. Поэтому открытие дневных стационаров, с одной стороны, способствует максимально возможному продлению пребывания граждан в привычной для них социальной среде, а с другой — расширяет рамки их существования, которые зачастую ограничены пределами квартиры. Основной целью отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями, является реализация их творческого, интеллектуального потенциала, поддержание социально-психологического статуса, активного образа жизни, сохранение физического и психического состояния здоровья.
«Центры социального обслуживания оборудованы спортивными залами для занятий лечебной физкультурой, также имеются стационарные и облегченные тренажеры», — отмечает заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
В отделениях имеются сенсорные комнаты с элементами релаксации для музыко-и цветотерапии и психологических тренингов. В центре работают творческие мастерские и кабинет психологической разгрузки и социально-бытовой подготовки, имеется музыкальный зал.
«Во всех Центрах работает „Университет третьего возраста“. Основные занятия направлены на вовлечение в социокультурные мероприятия, а так же на поддержание активного долголетия», уточняет заместитель главы администрации города Елена Кожухова. Для этого открываются спортивные залы, а в летний период на прилегающих территориях работают спортивные площадки для занятий оздоровительной гимнастикой, йогой, ушу, Цигун.
Работа в центрах не единственное направление помощи пожилым горожанам и инвалидам. С июня 2022 года Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону был внедрен проект «ДолгоЛЕТНИЙ Ростов». В рамках этого проекта в парках города с июня по сентябрь проводятся мероприятия по различным направлениям, от спортивных занятий до мастер-классов по танцам и городошному спорту.
Хорошим примером творческого подхода является социокультурный проект Центра социального обслуживания Пролетарского района — «Театр на ладони». Его участники — получатели социальных услуг, активные пожилые люди и инвалиды от 60 до 85 лет. За 7 лет своего существования самодеятельный коллектив «дал 30 благотворительных спектаклей с охватом более 2500 человек. Коллектив стал победителем II Открытого Южнороссийского конкурса социальных проектов „Воля и великодушие“, стал дипломантом конкурса „Премия мира“ и победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
Говоря о вовлечении пожилых горожан в активную жизнедеятельность, стоит обратить особое внимание на волонтерские проекты, в которых умудренные жизнью люди принимают участие в работе с подрастающим поколением. Они проводят творческие мастер-классы, праздничные мероприятия, благотворительные акции, флэшмобы, экологические субботники, уроки мужества, организуют поздравление ветеранов. С начала проведения специальной военной операции «серебряные» активисты плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь.
Все проекты Центров социальных услуг направлены на помощь в социальной интеграции и адаптации пожилых людей и инвалидов, продление их качественного и активного биологического и социального долголетия.