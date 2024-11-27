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Posted 27 ноября, 15:09

Published 27 ноября, 15:09

Modified 27 ноября, 15:18

Updated 27 ноября, 15:18

В Ростове-на-Дону создаются условия для активного долголетия

В Ростове-на-Дону создаются условия для активного долголетия

27 ноября 2024, 15:09
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.
На какую помощь сегодня могут рассчитывать пожилые ростовчане и инвалиды? Как меняются подходы в соцобслуживании, какие городские инициативы получили высокое признание на федеральном уровне? Rostovgazeta поговорила с заместителем главы администрации города по социальным вопросам Еленой Кожуховой.

Сегодня в Ростове-на-Дону работают 8 Центров социального обслуживания. Более 12 тысяч пожилых ростовчан и инвалидов ежегодно обращаются и получают социальные услуги в рамках деятельности центров. В четырех из них открыты отделения дневного пребывания. Они действуют с 2022 года и уже показали свою эффективность и востребованность. Работа таких отделений осуществляется в Ворошиловском, Октябрьском, Первомайском и Пролетарском районах города. Их открытие стало одним из этапов развития стационарозамещающих технологий в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Исследования показывают, важнейшее условие для активного долголетия — нахождение пожилого человека или инвалида в домашних условиях. Вместе с тем, важно оказывать эффективную поддержку нуждающимся в социальной и медицинской помощи. Поэтому открытие дневных стационаров, с одной стороны, способствует максимально возможному продлению пребывания граждан в привычной для них социальной среде, а с другой — расширяет рамки их существования, которые зачастую ограничены пределами квартиры. Основной целью отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями, является реализация их творческого, интеллектуального потенциала, поддержание социально-психологического статуса, активного образа жизни, сохранение физического и психического состояния здоровья.

«Центры социального обслуживания оборудованы спортивными залами для занятий лечебной физкультурой, также имеются стационарные и облегченные тренажеры», — отмечает заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

Заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена КожуховаЗаместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова
Заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

В отделениях имеются сенсорные комнаты с элементами релаксации для музыко-и цветотерапии и психологических тренингов. В центре работают творческие мастерские и кабинет психологической разгрузки и социально-бытовой подготовки, имеется музыкальный зал.

«Во всех Центрах работает „Университет третьего возраста“. Основные занятия направлены на вовлечение в социокультурные мероприятия, а так же на поддержание активного долголетия», уточняет заместитель главы администрации города Елена Кожухова. Для этого открываются спортивные залы, а в летний период на прилегающих территориях работают спортивные площадки для занятий оздоровительной гимнастикой, йогой, ушу, Цигун.

Работа в центрах не единственное направление помощи пожилым горожанам и инвалидам. С июня 2022 года Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону был внедрен проект «ДолгоЛЕТНИЙ Ростов». В рамках этого проекта в парках города с июня по сентябрь проводятся мероприятия по различным направлениям, от спортивных занятий до мастер-классов по танцам и городошному спорту.

Хорошим примером творческого подхода является социокультурный проект Центра социального обслуживания Пролетарского района — «Театр на ладони». Его участники — получатели социальных услуг, активные пожилые люди и инвалиды от 60 до 85 лет. За 7 лет своего существования самодеятельный коллектив «дал 30 благотворительных спектаклей с охватом более 2500 человек. Коллектив стал победителем II Открытого Южнороссийского конкурса социальных проектов „Воля и великодушие“, стал дипломантом конкурса „Премия мира“ и победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Говоря о вовлечении пожилых горожан в активную жизнедеятельность, стоит обратить особое внимание на волонтерские проекты, в которых умудренные жизнью люди принимают участие в работе с подрастающим поколением. Они проводят творческие мастер-классы, праздничные мероприятия, благотворительные акции, флэшмобы, экологические субботники, уроки мужества, организуют поздравление ветеранов. С начала проведения специальной военной операции «серебряные» активисты плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь.

Все проекты Центров социальных услуг направлены на помощь в социальной интеграции и адаптации пожилых людей и инвалидов, продление их качественного и активного биологического и социального долголетия.

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