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Posted 27 ноября, 07:30

Published 27 ноября, 07:30

Modified 27 ноября, 07:32

Updated 27 ноября, 07:32

В Ростове за мошенничество осудили экс-главу оборонно-космического предприятия

В Ростове за мошенничество осудили экс-главу оборонно-космического предприятия

27 ноября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове за мошенничество осудили экс-главу оборонно-космического предприятия
В Ростове огласили второй приговор Андрею Пунтусу, экс-руководителю АО «Производственно-конструкторское предприятие „Ирис“», сообщили в объединённой пресс-службе судов области.

По версии следствия, ещё в 2012 году в «Ирис» обратился некий заказчик с предложением изготовить аппаратуру для железнодорожной отрасли. Предприятие могло выполнить заказ самостоятельно. Но Пунтус решил привлечь стороннюю фирму «при отсутствии реальной к тому необходимости». Вместе с субподрядчиком он незаконно обогатился на 5,6 миллиона рублей.

Пунтус по этому делу уже получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Теперь его судили за мошенничество в особо крупном размере. Ленинский районный суд признал экс-руководителя предприятия виновным и назначил ему три года и десять месяцев лишения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Пунтус освобождён от наказания.

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