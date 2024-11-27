В Ростове за мошенничество осудили экс-главу оборонно-космического предприятия

Пунтус по этому делу уже получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Теперь его судили за мошенничество в особо крупном размере. Ленинский районный суд признал экс-руководителя предприятия виновным и назначил ему три года и десять месяцев лишения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Пунтус освобождён от наказания.