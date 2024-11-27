В Ростове за мошенничество осудили экс-главу оборонно-космического предприятия

Posted 27 ноября, 07:30
Published 27 ноября, 07:30
Modified 27 ноября, 07:32
Updated 27 ноября, 07:32
По версии следствия, ещё в 2012 году в «Ирис» обратился некий заказчик с предложением изготовить аппаратуру для железнодорожной отрасли. Предприятие могло выполнить заказ самостоятельно. Но Пунтус решил привлечь стороннюю фирму «при отсутствии реальной к тому необходимости». Вместе с субподрядчиком он незаконно обогатился на 5,6 миллиона рублей.
Пунтус по этому делу уже получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Теперь его судили за мошенничество в особо крупном размере. Ленинский районный суд признал экс-руководителя предприятия виновным и назначил ему три года и десять месяцев лишения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Пунтус освобождён от наказания.