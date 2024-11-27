«В свободное от учебы время»: власти Ростова рассказали о допобразовании школьников

Posted 27 ноября, 09:05
Published 27 ноября, 09:05
Modified 27 ноября, 15:19
Updated 27 ноября, 15:19
Успех будущей взрослой жизни ребенка во многом зависит от знаний и навыков, которые юный гражданин приобретает в школьные годы. Серьезным подспорьем для развития личности детей является дополнительное образование. Именно здесь приобретаются необходимые умения для построения будущей успешной карьеры.
Сегодня более 92 тысяч детей и подростков посещают в Ростове 36 учреждений дополнительного образования города, из которых 17 — находятся в структуре системы образования. Здесь, за пределами школьного времени, созданы все условия для всестороннего совершенствования личности ребенка.
«Более шести тысяч кружков и секций от этих учреждений работают в 103 школах и 129 детских садах», — уточняет заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
Работа ведется по шести направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, техническое, социально-гуманитарное и туристко-краеведческое.
Для развития творческого потенциала детей в Ростове работают 13 учреждений культуры. В них ребята могут получать образование по многим направлениям. Это хореография, вокал, театральное и изобразительное искусство. Здесь можно научиться игре на музыкальных инструментах — народных, струнных, духовых и ударных. А также получить на музыкальных дисциплинах основы профессиональной музыкальной грамотности, помогающей понять азы музыкального языка, метра и ритма.
Для желающих посвятить себя спорту, в Ростове функционирует шесть спортивных учреждений дополнительного образования. Здесь проводится подготовка по 50-и видам спорта.
В этом году в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона «Суворовский», появилась новая муниципальная спортивная школа. Пока в ней занимаются 200 подростков, но с нового года численность детей увеличится.
Шестой год в 94 школах донской столицы реализуется муниципальный профориентационный проект «Профильные классы». В этом году создано 320 профильных классов по 11 направлениям. Это инженерные, психолого-педагогические, социально-экономические, естественонаучные, медицинские, медиа, юридические, архитектурно-художественные, лингвистические и ИТ классы. Также, есть классы государственного и муниципального управления.
«Этот проект позволяет детям сделать выбор будущей профессии осознанным и обеспечить качественную подготовку по профильным предметам. Итогом работы является достижение высоких результатов на итоговой аттестации. В 2024 году 830 выпускников ростовских школ получили золотые медали и 430 — серебряные», — подчеркивает Елена Кожухова.
В этом году в Ростове был открыт первый центр одаренных детей. Он разместился на улице Красных Зорь, в отремонтированном объекте культурного наследия. Теперь более 700 старшеклассников получают в новом центре углубленные знания по естественным, математическим, гуманитарным и социально-экономическим профилям.
Елена Кожухова подчеркивает, что практически пятая часть населения донской столицы — это дети до 18 лет. Это будущее поколение, от которого зависит дальнейшее процветание общества. Поэтому расширение горизонтов знаний юных граждан с помощью дополнительного образования — очень важное направление социальной политики администрации Ростова.