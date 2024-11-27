«В свободное от учебы время»: власти Ростова рассказали о допобразовании школьников

Для развития творческого потенциала детей в Ростове работают 13 учреждений культуры. В них ребята могут получать образование по многим направлениям. Это хореография, вокал, театральное и изобразительное искусство. Здесь можно научиться игре на музыкальных инструментах — народных, струнных, духовых и ударных. А также получить на музыкальных дисциплинах основы профессиональной музыкальной грамотности, помогающей понять азы музыкального языка, метра и ритма.