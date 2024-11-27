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Posted 27 ноября, 10:55

Published 27 ноября, 10:55

Modified 27 ноября, 10:57

Updated 27 ноября, 10:57

Власти объяснили, почему Ростов и Азов не получили паспорта готовности к зиме

Власти объяснили, почему Ростов и Азов не получили паспорта готовности к зиме

27 ноября 2024, 10:55
Фото: donland.ru. Власти объяснили, почему Ростов и Азов не получили паспорта готовности к зиме
На заседании правительства Ростовской области 27 ноября исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов объяснил, почему ряд территории в регионе получили паспорта готовности к отопительному сезону Ростехнадзора.

Напомним, что сотрудники подразделения федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору оценили готовность Ростовской области к зиме. Проверку прошла большая часть населенных пунктов региона, а именно 41 из 49. Паспорт готовности не получили такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Азов, а также — Миллеровский, Азовский и Родионово-Несветайский районы.

По словам и. о. министра ЖКХ Сергея Орлова, к мероприятиям по подготовке приступили сразу по завершению отопительного периода весной 2024 года. «Восемь территорий региона не получили паспорта готовности Ростехнадзора к отопительному периоду и проводят работу по устранению замечаний. В Азове и Ростове это произошло из-за эксплуатации подвальных газовых котельных. Число замечаний уменьшилось, мероприятия по их ликвидации включены в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. Так, в Ростове подвальные котельные планируется ликвидировать к 1 декабря 2027 года, — пояснил он.

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На заседании правительства Ростовской области 27 ноября врио губернатора Юрий Слюсарь отчитал временно исполняющего министра ЖКХ Орлова Сергея Петровича.. Фото: donland.ru

Также Орлов добавил, что неполучение паспортов не влияет на прохождение отопительного периода. Отопительный сезон стартовал на всех территориях области.

Напомним, что на подготовку к отопительному сезону в Ростовской области выделили более 10 миллиардов рублей. Подробнее — в материале RostovGazeta.

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