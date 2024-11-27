Власти объяснили, почему Ростов и Азов не получили паспорта готовности к зиме

Posted 27 ноября, 10:55
Published 27 ноября, 10:55
Modified 27 ноября, 10:57
Updated 27 ноября, 10:57
Напомним, что сотрудники подразделения федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору оценили готовность Ростовской области к зиме. Проверку прошла большая часть населенных пунктов региона, а именно 41 из 49. Паспорт готовности не получили такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Азов, а также — Миллеровский, Азовский и Родионово-Несветайский районы.
По словам и. о. министра ЖКХ Сергея Орлова, к мероприятиям по подготовке приступили сразу по завершению отопительного периода весной 2024 года. «Восемь территорий региона не получили паспорта готовности Ростехнадзора к отопительному периоду и проводят работу по устранению замечаний. В Азове и Ростове это произошло из-за эксплуатации подвальных газовых котельных. Число замечаний уменьшилось, мероприятия по их ликвидации включены в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. Так, в Ростове подвальные котельные планируется ликвидировать к 1 декабря 2027 года, — пояснил он.
Также Орлов добавил, что неполучение паспортов не влияет на прохождение отопительного периода. Отопительный сезон стартовал на всех территориях области.
Напомним, что на подготовку к отопительному сезону в Ростовской области выделили более 10 миллиардов рублей. Подробнее — в материале RostovGazeta.