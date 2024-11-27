Власти объяснили, почему Ростов и Азов не получили паспорта готовности к зиме

По словам и. о. министра ЖКХ Сергея Орлова, к мероприятиям по подготовке приступили сразу по завершению отопительного периода весной 2024 года. «Восемь территорий региона не получили паспорта готовности Ростехнадзора к отопительному периоду и проводят работу по устранению замечаний. В Азове и Ростове это произошло из-за эксплуатации подвальных газовых котельных. Число замечаний уменьшилось, мероприятия по их ликвидации включены в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. Так, в Ростове подвальные котельные планируется ликвидировать к 1 декабря 2027 года, — пояснил он.