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Posted 27 ноября, 05:55

Published 27 ноября, 05:55

Modified 27 ноября, 07:44

Updated 27 ноября, 07:44

Сбитый беспилотник упал в Зернограде, разворотив тротуар и забор

Воронка образовалась после падения обломков беспилотника в Зернограде

27 ноября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney. Сбитый беспилотник упал в Зернограде, разворотив тротуар и забор
В Ростовской области после массовой атаки беспилотников местные жители сообщают о повреждениях. Кадры последствий атаки дронов опубликованы 27 ноября в telegram-канале «Это Ростов новости.

На снимках можно увидеть горизонтальную полосу протяженностью в несколько метров на заборе частного дома. Обломки дрона буквально вспороли ограждение, оставив там дыру.

Кроме того, повреждения обнаружили поблизости на земле. По словам горожан, там разбит тротуар.

Сбитый беспилотник упал в Зернограде, разворотив тротуар и заборСбитый беспилотник упал в Зернограде, разворотив тротуар и забор
Сбитый беспилотник упал в Зернограде, разворотив тротуар и забор.
Фото: тг Это Ростов новости. t.me/etorostov_admin
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— На месте падения дрона воронка, а осколками посекло забор, — утверждает авто видео.

В какой именно день появилось все это, неизвестно. Ростовская область вторую ночь подряд отражает атаки БПЛА.

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