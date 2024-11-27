Воронка образовалась после падения обломков беспилотника в Зернограде

Posted 27 ноября, 05:55
Published 27 ноября, 05:55
Modified 27 ноября, 07:44
Updated 27 ноября, 07:44
На снимках можно увидеть горизонтальную полосу протяженностью в несколько метров на заборе частного дома. Обломки дрона буквально вспороли ограждение, оставив там дыру.
Кроме того, повреждения обнаружили поблизости на земле. По словам горожан, там разбит тротуар.
— На месте падения дрона воронка, а осколками посекло забор, — утверждает авто видео.
В какой именно день появилось все это, неизвестно. Ростовская область вторую ночь подряд отражает атаки БПЛА.