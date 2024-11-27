Ворошиловский проспект сковала пробка из-за матча «Ростова» и «Спартака»

Похожая ситуация происходит и на улице Бориса Слюсаря. Водители застряли в автомобильной очереди на подъезде к стадиону «Ростов-Арена» и на транспортной развязке Восточного шоссе. Примерная длинная дорожного затора составляет 2,74 километра.