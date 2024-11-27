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Posted 27 ноября, 17:49

Published 27 ноября, 17:49

Modified 27 ноября, 17:51

Updated 27 ноября, 17:51

Ворошиловский проспект сковала пробка из-за матча ФК «Ростов» и «Спартака»

Ворошиловский проспект сковала пробка из-за матча «Ростова» и «Спартака»

27 ноября 2024, 17:49
Фото: 1MI. Ворошиловский проспект сковала пробка из-за матча ФК «Ростов» и «Спартака»
На Ворошиловском проспекте и улице Бориса Слюсаря образовался огромный дорожный затор в сторону стадиона «Ростов-Арена», сообщает сервис «Яндекс Карты». Предположительно, проезд затруднен из-за наплыва футбольных фанатов.

Вечером 27 ноября в Ростове-на-Дону полностью парализовало Ворошиловский проспект. Автомобили растянулись от площади Гагарина до улицы Станиславского. Длина пробки составляет два километра.

Похожая ситуация происходит и на улице Бориса Слюсаря. Водители застряли в автомобильной очереди на подъезде к стадиону «Ростов-Арена» и на транспортной развязке Восточного шоссе. Примерная длинная дорожного затора составляет 2,74 километра.

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Добавим, что в 20.30 мск на «Ростов-Арена» начнется матч ¼ финала Кубка России по футболу. На стадионе встретятся клуб «Ростов» и команда «Спартак» (Москва). Вероятно, пробку образовали любители футбола, желающие попасть на игру.

Ранее житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе.

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