Ворошиловский проспект сковала пробка из-за матча «Ростова» и «Спартака»

Posted 27 ноября, 17:49
Published 27 ноября, 17:49
Modified 27 ноября, 17:51
Updated 27 ноября, 17:51
Вечером 27 ноября в Ростове-на-Дону полностью парализовало Ворошиловский проспект. Автомобили растянулись от площади Гагарина до улицы Станиславского. Длина пробки составляет два километра.
Похожая ситуация происходит и на улице Бориса Слюсаря. Водители застряли в автомобильной очереди на подъезде к стадиону «Ростов-Арена» и на транспортной развязке Восточного шоссе. Примерная длинная дорожного затора составляет 2,74 километра.
Добавим, что в 20.30 мск на «Ростов-Арена» начнется матч ¼ финала Кубка России по футболу. На стадионе встретятся клуб «Ростов» и команда «Спартак» (Москва). Вероятно, пробку образовали любители футбола, желающие попасть на игру.
Ранее житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе.