ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

«Мы видим, что у людей существует потребность в получении новых знаний в области финансовой грамотности. Это подтверждается тем, что в конкурсе приняло участие свыше 1000 студентов из различных высших учебных заведений по всей стране. Важно отметить, что именно педагоги готовы накапливать и передавать эту информацию, что делает их ключевыми фигурами в процессе обучения. Финансовая грамотность учителей является основой для формирования ответственного и образованного поколения. Правильно выстроенная передача знаний, в свою очередь, позволит людям достигать своих целей, улучшать качество жизни и обеспечивать финансовую безопасность», — прокомментировал заместитель генерального директора НСПК Дмитрий Бувин.