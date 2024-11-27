rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 07:32

Published 27 ноября, 07:32

Modified 27 ноября, 07:32

Updated 27 ноября, 07:32

ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

27 ноября 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney.
Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК) подвели итоги федерального конкурса по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений — «Финансовый мир». В конкурсе приняли участие более тысячи учащихся из 49 высших учебных заведений России от Луганска до Южно-Сахалинска.

В течение месяца на онлайн-платформе «ВТБ Образование» участники изучали материалы о современных тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля, проходили тестирование и готовили творческие задания. По итогам конкурса финансовые эксперты ВТБ и НСПК выбрали троих победителей.

Лучших учеников ждёт главный приз — поездка в Москву, посещения ЦБ, офисов ВТБ и НСПК, мастер-классы от банковских специалистов и яркая культурная программа. Остальные финалисты получат дипломы и ценные подарки от организаторов в своих городах.

«Получение знаний — самая важная инвестиция в будущее. От завтрашних педагогов зависит, насколько эффективно будет функционировать система обучения. Преподаватели находятся в эпицентре изменений, происходящих сегодня по всем направлениям — это касается и технологий, и финансов. ВТБ готов делиться самой актуальной экспертизой в ультрасовременном финансовом мире и быть надежным партнером для сферы образования. Вместе мы вносим важный вклад в процветание будущего поколения», — отметил управляющий банком ВТБ в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.

«Мы видим, что у людей существует потребность в получении новых знаний в области финансовой грамотности. Это подтверждается тем, что в конкурсе приняло участие свыше 1000 студентов из различных высших учебных заведений по всей стране. Важно отметить, что именно педагоги готовы накапливать и передавать эту информацию, что делает их ключевыми фигурами в процессе обучения. Финансовая грамотность учителей является основой для формирования ответственного и образованного поколения. Правильно выстроенная передача знаний, в свою очередь, позволит людям достигать своих целей, улучшать качество жизни и обеспечивать финансовую безопасность», — прокомментировал заместитель генерального директора НСПК Дмитрий Бувин.

ВТБ и НСПК проводят конкурс «Финансовый мир» второй год подряд. Цель обучения — повысить финансовую культуру молодёжи. Будущие педагоги получают возможность расширить свой кругозор и подготовиться к передаче знаний своим ученикам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика