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Posted 28 ноября, 07:30

Published 28 ноября, 07:30

Modified 28 ноября, 07:32

Updated 28 ноября, 07:32

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в Ростове

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в Ростове

28 ноября 2024, 07:30
Фото: rostovgazeta.ru. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в Ростове
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело после падения пенсионерки из автобуса в Ростове.

Правоохранители будут расследовать дело об оказании небезопасных транспортных услуг.

ЧП случилось пару дней назад, 26 ноября. Водитель автобуса №83 (Думенко, 15 — Центральный рынок) ехал по проспекту Михаила Нагибина. На одной из остановок он резко начал движение, не закрыв полностью двери. Пожилая женщина не удержалась на ногах и выпала из транспорта.

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В результате происшествия 85-летнюю бабушку с травмами доставили в больницу. В СУ СКР по Ростовской области начали процессуальную проверку. Теперь по факту инцидента возбудят уголовное дело. Глава Следкома РФ потребовал доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования по его завершению.

Напомним, ранее врио губернатора Юрий Слюсарь отправил кататься на автобусах главу администрации Ростова Алексея Логвиненко и министра транспорта региона Виталия Кушнарева, которого арестовали в рамках уголовного дела. Очевидно, чиновники не успели решить проблемы с транспортом до поездки бабушки.

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