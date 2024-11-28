Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в Ростове

В результате происшествия 85-летнюю бабушку с травмами доставили в больницу. В СУ СКР по Ростовской области начали процессуальную проверку. Теперь по факту инцидента возбудят уголовное дело. Глава Следкома РФ потребовал доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования по его завершению.