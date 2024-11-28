Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в Ростове

Posted 28 ноября, 07:30
Published 28 ноября, 07:30
Modified 28 ноября, 07:32
Updated 28 ноября, 07:32
Правоохранители будут расследовать дело об оказании небезопасных транспортных услуг.
ЧП случилось пару дней назад, 26 ноября. Водитель автобуса №83 (Думенко, 15 — Центральный рынок) ехал по проспекту Михаила Нагибина. На одной из остановок он резко начал движение, не закрыв полностью двери. Пожилая женщина не удержалась на ногах и выпала из транспорта.
В результате происшествия 85-летнюю бабушку с травмами доставили в больницу. В СУ СКР по Ростовской области начали процессуальную проверку. Теперь по факту инцидента возбудят уголовное дело. Глава Следкома РФ потребовал доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования по его завершению.
Напомним, ранее врио губернатора Юрий Слюсарь отправил кататься на автобусах главу администрации Ростова Алексея Логвиненко и министра транспорта региона Виталия Кушнарева, которого арестовали в рамках уголовного дела. Очевидно, чиновники не успели решить проблемы с транспортом до поездки бабушки.