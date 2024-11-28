Бастрыкин заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области

Posted 28 ноября, 19:21
Published 28 ноября, 19:21
Modified 28 ноября, 21:39
Updated 28 ноября, 21:39
Днем 28 ноября на сайте телеканала «РЕН ТВ» появилась публикация о жестоко избитых воспитанниках интерната для инвалидов. Двое жителей города Новочеркасска попали в больницу после встречи с уличным хулиганом.
По словам пострадавших, пару недель назад они гуляли с подругой, разговаривали о жизни. В какой-то момент к ним подошел незнакомец. Он повалил с ног одного из подростков и стал избивать руками и ногами. Его друг пытался успокоить дебошира, но в итоге агрессор переключился на него.
Девушка звала на помощь, надеясь на неравнодушных взрослых, но никто не вмешался. Семья одного из мальчиков утверждает, что заявление в полицию уже написано, вот только дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Потерпевшие переживают, что нападавшего так и не найдут, чтобы тот получил по заслугам.
Теперь следователи проверят, нарушены ли права тех, кто обратился за помощью в полицию. Доклад об установленных обстоятельствах предоставят главе СК России.
Ранее Александр Бастрыкин поручил проверить таксистов, которые якобы завышают цены для участников спецоперации.