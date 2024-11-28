Бастрыкин заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области

Девушка звала на помощь, надеясь на неравнодушных взрослых, но никто не вмешался. Семья одного из мальчиков утверждает, что заявление в полицию уже написано, вот только дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Потерпевшие переживают, что нападавшего так и не найдут, чтобы тот получил по заслугам.