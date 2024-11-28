Днем температура воздуха в Ростове-на-Дону опустится до 0 градусов

Posted 28 ноября, 07:04
Published 28 ноября, 07:04
Modified 28 ноября, 07:06
Updated 28 ноября, 07:06
По прогнозу, в четверг, 28 ноября, ночью и утром температура воздуха составит +1…+2 градуса, а днем и вечером — 0…+2 градуса Цельсия. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Без осадков.
В пятницу, 29 ноября, ожидается пасмурная и практически безветренная погода. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью — охладится до 0 градусов. Максимальная скорость порывов ветра составит 5 метров в секунду.
В субботу, 30 ноября, днем синоптики обещают всего лишь 0 градусов, а ночью — -1 градус. Дождей и снегопадов не будет.
Ранее RostovGazeta писала о том, что морозы до -19 градусов ударят в Ростовской области в декабре.