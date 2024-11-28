Два беспилотника атаковали Таганрог и Каменск-Шахтинский ночью 28 ноября

Новость о дронах, вероятно, не сильно впечатлила местных жителей. В комментариях под постом о беспилотниках люди в основном жаловались Юрию Слюсарю на горы мусора, высокие цены ЖКУ, и другие проблемы. Некоторые возмутились салютами, которые запускают иногда, вопреки региональному запрету.