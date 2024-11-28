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Posted 28 ноября, 05:10

Published 28 ноября, 05:10

Modified 28 ноября, 05:30

Updated 28 ноября, 05:30

Третью ночь подряд Ростовскую область массово атакуют беспилотники

Два беспилотника атаковали Таганрог и Каменск-Шахтинский ночью 28 ноября

28 ноября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney. Третью ночь подряд Ростовскую область массово атакуют беспилотники
В Ростовской области сбили еще несколько дронов. Очередную попытку воздушной атаки удалось отбить в ночь на 28 ноября, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

У себя в telegram-канале глава региона рассказал, что дроны обнаружили в районе Таганрога и Каменска-Шахтинского. Оба БПЛА сбили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Новость о дронах, вероятно, не сильно впечатлила местных жителей. В комментариях под постом о беспилотниках люди в основном жаловались Юрию Слюсарю на горы мусора, высокие цены ЖКУ, и другие проблемы. Некоторые возмутились салютами, которые запускают иногда, вопреки региональному запрету.

Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области
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— В Новобессергеновке за час до этого (прим. — атаки БПЛА) какая-то падла салют пускала три раза подряд, и уже тогда все напряглись вокруг, — возмущаются подписчики. — Давно пора в регионе не просто запретить салюты, а начать штрафовать за это серьезными суммами!

Это уже третья подряд ночь, когда Ростовскую область атакуют беспилотники. Ранее дроны сбивали 26 и 27 ноября.

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