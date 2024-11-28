Два беспилотника атаковали Таганрог и Каменск-Шахтинский ночью 28 ноября

Posted 28 ноября, 05:10
Published 28 ноября, 05:10
Modified 28 ноября, 05:30
Updated 28 ноября, 05:30
У себя в telegram-канале глава региона рассказал, что дроны обнаружили в районе Таганрога и Каменска-Шахтинского. Оба БПЛА сбили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Новость о дронах, вероятно, не сильно впечатлила местных жителей. В комментариях под постом о беспилотниках люди в основном жаловались Юрию Слюсарю на горы мусора, высокие цены ЖКУ, и другие проблемы. Некоторые возмутились салютами, которые запускают иногда, вопреки региональному запрету.
— В Новобессергеновке за час до этого (прим. — атаки БПЛА) какая-то падла салют пускала три раза подряд, и уже тогда все напряглись вокруг, — возмущаются подписчики. — Давно пора в регионе не просто запретить салюты, а начать штрафовать за это серьезными суммами!
Это уже третья подряд ночь, когда Ростовскую область атакуют беспилотники. Ранее дроны сбивали 26 и 27 ноября.