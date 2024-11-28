Ефимов о льготной программе: Детский сад на 90 мест появится на северо-западе Москвы

Детский сад создается частной школой «Знайка», которая получила в аренду не только здание, но и прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара. Здесь будут оборудованы игровые площадки, зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе. В рамках ремонта предстоит заменить кровлю, окна и обновить инженерные коммуникации, пишет mos.ru.