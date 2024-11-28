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Posted 28 ноября, 20:24

Published 28 ноября, 20:24

Modified 28 ноября, 20:24

Updated 28 ноября, 20:24

Ефимов о льготной программе: Детский сад на 90 мест появится на северо-западе Москвы

Ефимов о льготной программе: Детский сад на 90 мест появится на северо-западе Москвы

28 ноября 2024, 20:24
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Частный детский сад на 90 мест готовится к открытию в Головинском районе Москвы по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров на улице Флотской, дом 48а было передано в аренду победителю торгов на 49 лет. Инвестор уже начал ремонтные работы, чтобы после завершения реконструкции перейти на льготную ставку», — отметил Владимир Ефимов.

Детский сад создается частной школой «Знайка», которая получила в аренду не только здание, но и прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара. Здесь будут оборудованы игровые площадки, зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе. В рамках ремонта предстоит заменить кровлю, окна и обновить инженерные коммуникации, пишет mos.ru.

«Мы реализуем концепцию „УЗОР“ — удовольствие, здоровье, образование и развитие, чтобы дети могли учиться и развиваться в комфортной обстановке. В саду будут работать группы полного и кратковременного пребывания, а также кружки дополнительного образования. В будущем мы планируем открыть российско-китайскую начальную школу», — рассказала директор школы Галина Фомина.

Головинский район, где активно строится новое жилье, остро нуждается в развитии социальной инфраструктуры. Новый частный детский сад станет значимым шагом в обеспечении доступного дошкольного образования для местных жителей.

#Общество
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