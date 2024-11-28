Ефимов о льготной программе: Детский сад на 90 мест появится на северо-западе Москвы

Posted 28 ноября, 20:24
Published 28 ноября, 20:24
Modified 28 ноября, 20:24
Updated 28 ноября, 20:24
«Здание площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров на улице Флотской, дом 48а было передано в аренду победителю торгов на 49 лет. Инвестор уже начал ремонтные работы, чтобы после завершения реконструкции перейти на льготную ставку», — отметил Владимир Ефимов.
Детский сад создается частной школой «Знайка», которая получила в аренду не только здание, но и прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара. Здесь будут оборудованы игровые площадки, зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе. В рамках ремонта предстоит заменить кровлю, окна и обновить инженерные коммуникации, пишет mos.ru.
«Мы реализуем концепцию „УЗОР“ — удовольствие, здоровье, образование и развитие, чтобы дети могли учиться и развиваться в комфортной обстановке. В саду будут работать группы полного и кратковременного пребывания, а также кружки дополнительного образования. В будущем мы планируем открыть российско-китайскую начальную школу», — рассказала директор школы Галина Фомина.
Головинский район, где активно строится новое жилье, остро нуждается в развитии социальной инфраструктуры. Новый частный детский сад станет значимым шагом в обеспечении доступного дошкольного образования для местных жителей.