Ефимов сообщил о реализации 17 проектов КРТ в САО Москвы

Сообщается, что строительство на ряде площадок уже началось. В столичном правительстве уточнили, что на месте возведения одного из объектов, а именно бизнес-центра площадью 50 тысяч квадратных метров, уже залит фундамент и активно ведутся работы по строительству подземной части здания.