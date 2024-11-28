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Posted 28 ноября, 15:28

Published 28 ноября, 15:28

Modified 28 ноября, 15:29

Updated 28 ноября, 15:29

Ефимов сообщил о реализации 17 проектов КРТ в САО Москвы

Ефимов сообщил о реализации 17 проектов КРТ в САО Москвы

28 ноября 2024, 15:28
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В Северном административном округе Москвы намечена реализация 17 проектов по комплексному развитию территорий, что подразумевает возведение как жилых, так и деловых зданий. Об этом проинформировал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, в настоящее время готовятся к освоению 275 гектаров земли. На этой площади планируется возвести жилые кварталы общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также общественно-деловые и производственные здания, занимающие 2,9 миллиона квадратных метров. По завершении работ ожидается создание 76,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом говорится на портале mos.ru.

Сообщается, что строительство на ряде площадок уже началось. В столичном правительстве уточнили, что на месте возведения одного из объектов, а именно бизнес-центра площадью 50 тысяч квадратных метров, уже залит фундамент и активно ведутся работы по строительству подземной части здания.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промышленных зонах создаются многофункциональные городские кварталы. В Москве предполагается реализовать 236 таких проектов на земле общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы воплощаются в жизнь по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с целью улучшения условий городской среды и инфраструктуры.

#Общество
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