Экономист Остапкович рассказал, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллара

Posted 28 ноября, 12:17
Published 28 ноября, 12:17
Modified 28 ноября, 12:19
Updated 28 ноября, 12:19
Собеседник предупреждает, что делать какие-то выводы пока еще очень рано. Нужно ждать официального выступления регуляторов — что они намерены делать в этом случае.
«Конечно же, это не тот обвал, который произошел за две недели в 1998 году, когда курс доллара пошел с шести рублей на 18 рублей. Тогда была паника. А сейчас нужно смотреть, что происходит. Каких-то фундаментальных факторов, кроме санкционных пакетов на российские банки, для падения рубля пока не присутствует», — отмечает Георгий Остапкович.
Однако эксперт высказывает мнение, что ситуация не очень хорошая. Падение национальной валюты на 10%, (а сейчас за две недели она упала на 15-17%), дает примерно 1% роста инфляции. Это сразу удорожает импортные товары.
«В определенной степени мы зависим от импорта. В корзине потребителя где-то 25% продовольственных товаров импортные», — уточняет экономист.
По словам собеседника, условно говоря, в Ростовской области подорожают бананы, ананасы, киви, которые не производятся в южном регионе.
Повысятся в цене кофе и шоколадные конфеты, которые делают из импортных какао-бобов. А также 35-40% непродовольственных товаров. В их числе — утюги, холодильники, телевизоры.
Также подорожание затронет инвестиционные товары — импортное оборудование на промышленных предприятиях. А все это закладывается в окончательную цену, по которой и покупает товары гражданское общество.
«Любое удорожание курса выше 5-8% всегда ведет к инфляционному всплеску. Насколько он будет долгим — пока сказать нельзя. Нужно ждать реакцию наших регуляторов, и она обязательно последует», — констатирует Георгий Остапкович.
Экономист считает, что наиболее дееспособным механизмом сейчас может стать репатриация выручки.
«Когда у нас был предыдущий рост курса доллара, Минфин и ЦБ ввели механизм, чтобы 80% валютной выручки производители продавали на рынке. Потом эту планку опустили. Сперва до 50%, а сейчас чуть ли не до 25%», — объясняет эксперт.
Спикер уверен, что нужно развивать импортозамещение — уходить от импортных товаров. И этот механизм сейчас работает.
«Но пока он на начальной стадии. Это довольно длительная и дорогостоящая процедура, которую не реализовать ни за месяц, ни за год. Потребуется 3-5 лет. И если мы проведем импортозамещение, то перестанем зависеть от импорта. И нам будет все равно, какой там курс доллара», — резюмирует экономист.
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