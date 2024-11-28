Эксперты назвали регионы с самыми низкими ценами на автомобили

Posted 28 ноября, 07:23
Published 28 ноября, 07:23
Modified 28 ноября, 07:25
Updated 28 ноября, 07:25
Южный федеральный в рейтинге расположился перед ними. А это значит, что цены на новые авто на Юге России, ниже среднего показателя.
По итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12%, что в денежном эквиваленте составило почти 3 млн рублей. Прежде всего подорожали отечественные бренды. Цена на эти авто поднялась в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей, что составило плюс 12% год к году. Для сравнения иномарки за январь–октябрь подорожали всего на 6%, с 3,5 до 3,7 млн рублей.
Самую низкую стоимость новых автомобилей эксперты зафиксировали в Поволжском федеральном округе, здесь средняя цена составила порядка 2,5 млн рублей. Однако здесь наблюдается и один из самых высоких темпов роста цен на новые автомобили. За год новые машины в ПФО «прибавили» 19%. На втором месте расположился Северный Кавказ, где средневзвешенная цена на первичном авторынке составила около 2,7 млн рублей. Этот округ лидирует по темпам роста цены, показывая +21% год к год. Замыкает тройку лидеров с самой низкой стоимостью новых автомобилей Урал, где средняя стоимость немного превышает 2,7 млн рублей, показывая динамику роста цены в 14% год к году.
В Южном Федеральном округе средняя стоимость на новые автомобили составляет около 2,8 млн рублей. За последние десять месяцев новые авто подросли в цене более чем на 300 тысяч, однако это никак не повиляло на спрос, и динамику роста цены, которая составила 17%.
По мнению исполнительного директора компании «Автомаркетолог» Татьяны Акимовой, средневзвешенная цена на первичном рынке напрямую зависит от объема реализованных машин. Она говорит, что за 10 месяцев самый высокий рост продаж новых автомобилей зафиксирован именно на Северном Кавказе, и он ускорился более чем в два раза.
Что касается списка округов с наиболее высокими ценами на новые авто, то его возглавил Дальний Восток, показав среднюю стоимость в 4,1 млн рублей. Тем не менее, при таких ценах здесь зафиксирована наименьшая динамика роста цен. Например, за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занял Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. Динамика роста на рынке этого региона также оказалась одной из самых низких в России +11% год к году. На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ с ценой около 3,2 млн рублей и ростом цен 11% год к году.
Как отметил вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов, на фоне жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются. Однако, снижения стоимости новых машин ожидать не приходится. По его мнению, на динамику цен прежде всего будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют.
Добавим, что при исследовании средневзвешенная цена нового автомобиля была рассчитана исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.