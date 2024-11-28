Эксперты назвали регионы с самыми низкими ценами на автомобили

Что касается списка округов с наиболее высокими ценами на новые авто, то его возглавил Дальний Восток, показав среднюю стоимость в 4,1 млн рублей. Тем не менее, при таких ценах здесь зафиксирована наименьшая динамика роста цен. Например, за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занял Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. Динамика роста на рынке этого региона также оказалась одной из самых низких в России +11% год к году. На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ с ценой около 3,2 млн рублей и ростом цен 11% год к году.