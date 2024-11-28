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Posted 28 ноября, 15:16

Published 28 ноября, 15:16

Modified 28 ноября, 15:18

Updated 28 ноября, 15:18

В Ростовской области Генпрокуратура проверит ГАИ

Генпрокуратура проверит организацию техосмотров автобусов в Ростовской области

28 ноября 2024, 15:16
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В Ростовской области Генпрокуратура проверит ГАИ
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить, как ГАИ организует техосмотры подвижного состава транспортного бизнеса в регионах России, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе личного приема представителей бизнеса в Челябинске генпрокурор Игорь Краснов дал поручение проверить, как Госавтоинспекция организует проверку для перевозчиков в регионах страны, включая Ростовскую область.

В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что нарушения в проведении технического осмотра подвижного состава сопряжены с рисками сбоев пассажирских перевозок. А от технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье граждан.

«Ненадлежащее осуществление полномочий в данной сфере зачастую связано с созданием условий для поборов с предпринимателей», — заявил Краснов.

В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой на трассе М-4 в Ростовской области
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Ранее сообщалось, что в Ростовской области проверят качество новостроек. Подробнее — в материале RostovGazeta.

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#Светлана Саранча#Россия#Ростовская область#Генпрокуратура#Пассажирские перевозки#Техосмотр#ГАИ
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