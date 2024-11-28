Генпрокуратура проверит организацию техосмотров автобусов в Ростовской области

Posted 28 ноября, 15:16
Published 28 ноября, 15:16
Modified 28 ноября, 15:18
Updated 28 ноября, 15:18
В ходе личного приема представителей бизнеса в Челябинске генпрокурор Игорь Краснов дал поручение проверить, как Госавтоинспекция организует проверку для перевозчиков в регионах страны, включая Ростовскую область.
В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что нарушения в проведении технического осмотра подвижного состава сопряжены с рисками сбоев пассажирских перевозок. А от технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье граждан.
«Ненадлежащее осуществление полномочий в данной сфере зачастую связано с созданием условий для поборов с предпринимателей», — заявил Краснов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области проверят качество новостроек. Подробнее — в материале RostovGazeta.