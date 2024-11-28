Генпрокуратура проверит организацию техосмотров автобусов в Ростовской области

В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что нарушения в проведении технического осмотра подвижного состава сопряжены с рисками сбоев пассажирских перевозок. А от технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье граждан.