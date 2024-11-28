Главный тренер «Спартака» Станкович заплатит за разбитое стекло «Ростов Арены»

Posted 28 ноября, 08:49
Published 28 ноября, 08:49
Modified 28 ноября, 08:51
Updated 28 ноября, 08:51
Напомним, что 27 ноября на матче «Ростов» — «Спартак» произошел небольшой инцидент. Главного тренера «красно-белых» Деяна Станкевича не устроило одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасёва. Мужчина в сиюсекундном порыве гнева разбил пластиковое ограждение рядом со скамейкой запасных.
Станкевич извинился за содеянное и выразил свою готовность возместить нанесенный ущерб «Ростов-Арене». Однако серб может заплатить только часть всей суммы.
«Прошу прощения за скамейку запасных, которую я разбил. Если что, частично я готов оплатить это всё», — сказал Станкович журналистам.
Добавим, что встреча завершилась победой хозяев поля — ФК «Ростов» со счетом 2:1.
Ранее тренер Валерий Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России.