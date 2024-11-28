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Posted 28 ноября, 08:49

Published 28 ноября, 08:49

Modified 28 ноября, 08:51

Updated 28 ноября, 08:51

Главный тренер «Спартака» Станкович заплатит за разбитое стекло «Ростов Арены»

Главный тренер «Спартака» Станкович заплатит за разбитое стекло «Ростов-Арены»

28 ноября 2024, 08:49
Фото: ФК «Ростов». Главный тренер «Спартака» Станкович заплатит за разбитое стекло «Ростов Арены»
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович пообещал заплатить за стекло, которое он разбил по время матча с клубом «Ростов». Однако серб готов выделить только часть суммы, пишет Life.ru.

Напомним, что 27 ноября на матче «Ростов» — «Спартак» произошел небольшой инцидент. Главного тренера «красно-белых» Деяна Станкевича не устроило одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасёва. Мужчина в сиюсекундном порыве гнева разбил пластиковое ограждение рядом со скамейкой запасных.

Станкевич извинился за содеянное и выразил свою готовность возместить нанесенный ущерб «Ростов-Арене». Однако серб может заплатить только часть всей суммы.

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«Прошу прощения за скамейку запасных, которую я разбил. Если что, частично я готов оплатить это всё», — сказал Станкович журналистам.

Добавим, что встреча завершилась победой хозяев поля — ФК «Ростов» со счетом 2:1.

Ранее тренер Валерий Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России.

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